Премьер Литвы: заметно улучшение потребительских ожиданий, я связала бы это с решениями по бюджету

Премьер Ингрида Шимоните утверждает, что данные, опубликованные Департаментом статистики на этой неделе, показывают, что потребительские ожидания в Литве, хотя и остаются отрицательными, улучшаются. Это, по ее словам, могло быть связано с решениями по бюджету, которые дали людям определенную ясность.

"Я полагаюсь на данные Департамента статистики, буквально несколько дней назад были опубликованы опросы потребительских настроений. Хорошо видно улучшение потребительских ожиданий, и эта тенденция фиксируется уже несколько месяцев, конечно, они пока на отрицательной территории, но тенденция положительная. Я бы связала это с решениями по бюджету, которые дали людям определенную ясность и спокойствие в отношении экономических и финансовых мер в 2023 году", - в пятницу радиостанции LRT сказала И. Шимоните.

Премьер-министр отметила, что финансовые показатели пока не такие, как хотелось бы людям, но большинство людей, по ее мнению, понимают, что высокая инфляция и другие неблагоприятные показатели вызваны серьезным внешним шоком – войной в Украине.

"Это не так, как хотелось бы людям, они хотели бы видеть более низкую инфляцию, более высокий рост реальных доходов, и это понятно, но я думаю, что большинство людей четко понимают, что за этим стоят обстоятельства, которые приравниваются к серьезному внешнему шоку, который за пределами воли литовского народа, правительства, воли власти", - сказала политик.

"Единственное, что здесь можно сделать, это максимально уменьшить негативные последствия этого шока для нашего народа, но все же главное и главный ответ на все эти вопросы лежит на поле боя в Украине. Поэтому главным желанием и главным пожеланием всех нас на будущий год будет победа Украины", - добавила он.

На этой неделе Департамент статистики сообщил, что показатель доверия потребителей улучшается третий месяц подряд (в месячном исчислении) и в декабре 2022 г. он составлял -8 проц.

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