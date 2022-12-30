Коронавирус в Литве: 471 новый случай, умер один человек

За минувшие сутки в Литве выявлен 471 новый случай заболевания COVID-19, зафиксирована одна смерть, свидетельствуют данные, опубликованные Департаментом статистики в пятницу.

Впервые раз этим заболеванием заразились 340 человека, во второй раз — 120, в третий - 11 человек.

В больницах на лечении находится 155 пациентов с COVID-19, из них девять - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 174,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 15,3%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

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