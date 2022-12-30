Сексуальное насилие, пытки водой и током. Как российские солдаты издевались над женщинами, мужчинами и детьми

В каждом временно оккупированном Россией регионе Украины российская армия совершала и совершает преступления сексуального характера. Чаще всего это изнасилования и пытки электрическим током, которые они применяют к женщинам, мужчинам и даже к детям.

На данный момент зафиксировано 155 подобных фактов, однако количество пострадавших намного больше, просто не все готовы говорить о случившемся и заявлять в правоохранительные органы.

Наибольшее количество преступлений и пыток произошло в недавно освобождённом Херсоне: за девять месяцев оккупации тысячи украинцев прошли через созданные россиянами пыточные и следственные изоляторы.

Российские военные делали то же, что и, например, в освобождённых населённых пунктах Киевской области: насиловали женщин и мужчин, раздевали догола и издевались, детей нередко заставляли заниматься оральным сексом.

Людмила, херсончанка, которая провела в плену у россиян 54 суток рассказывает, что ее и сестру арестовали в Херсоне ещё летом по доносу кого-то из знакомых. Они передали россиянам, что у женщин в семье есть политический узник Кремля Александр Шумков. "Русские искали "нацистов", поэтому 6 июля они ворвались в дом, где мы находились и забрали нас, перед этим надели мешки на головы. Куда они нас везли - мы не знали. Но когда сняли мешки, мы увидели, что находимся в подвале. Это было больше похоже на камеру: без туалета, умывальника и каких-либо условий. На полу лежали полицейские куртки, на которых мы спали. Один раз в день они заносили еду, макароны без ничего, и таким образом мы считали, сколько дней прошло.

Спустя десять суток к нам в камеру зашли военные с автоматами и вывели нас, снова надев мешки на головы. Они повезли нас в СИЗО, которое превратили в пыточную. Там они пытали женщин, били, нас, девушек, которые с нами в камере находились. Любили насильно заливать воду, пока не начинаешь задыхаться. Со мной в камере было две полицейских, над ними издевались с особой жестокостью. Их забивали до полусмерти, били током: по гениталиями, цепляли к мочкам ушей клеммы, обливали водой, чтобы ток проходил лучше. Пытались склонить к сотрудничеству. Часть девушек вывезли на левый берег с собой, и что с ними - неизвестно",- рассказывает Людмила.

Но наиболее жестоко, по словам Людмилы, военные РФ вели себя с мужчинами.

"Мы постоянно слышали их крики. Их пытали по много часов подряд. Мужчин подвешивали за половые органы, насиловали по несколько человек подряд. А когда забирали из камер, то приказывали кричать "слава России", "слава путину", "слава Шойгу". Если кто-то отказывался кричать, то их били электрошоком. Однажды один из наших закричал "слава ВСУ", после этого русские заставляли нас петь гимн России или Катюшу по много раз",- продолжает Людмила.

Отпустили после 54 дней скорее как "наживку", предполагает пострадавшая. Вплоть до своего отступления на левый берег Днепра, за ней и сестрой продолжали следить россияне, в надежде, что женщины выведут их на своего родственника и других активистов.

Пострадавший Николай (некоторые имена изменены в целях безопасности) рассказывает, что наибольшее количество мужчин насиловали в зданиях СИЗО.

"Забирали активистов, тех, кого считали партизанами или если узнавали, что мужчина нетрадиционной ориентации. Таких насиловали резиновыми палками, могли засунуть в анус провод и бить током. Они называли это "звонком путину" или "звонком Байдену". Чаще всего подключали клеммы к половым органам. Меня тоже так пытали. Они подключили какой-то аппарат к гениталиям и били током. После нескольких часов пыток мозг отключался, было непонятно, что с тобой делают. Самый ужас начинался ночью: они открывали камеры и выводили в коридор насиловать резиновыми палками. Некоторые парни не выдерживали и пытались покончить с собой прямо в камере",- рассказывает пострадавший.

Он считает, что его тоже забрали по доносу. Но донёс на него знакомый после аналогичных пыток: россияне по всему Херсону искали проукраински настроенных граждан, волонтёров, правоохранителей и партизан.

Один из организаторов партизанского движения в Херсоне Алексей рассказывает, что его забрали в плен после того, как долго пытались его вычислить. "Они на 47 дней заключили меня в изолятор и каждый день пытками пытались выбить из меня или покаяние или готовность с ними сотрудничать. Я уже не надеялся, что выйду на свободу живым. Особенно после того, как они меня забивали до полусмерти",- делится Алексей. Спасло его, как и Людмилу то, что российская армия уже собиралась отступать на левый берег.



Foto: Soc. tinklų nuotr.

Расследование преступлений

В Офисе генерального прокурора Украины создан специальный департамент по расследованию преступлений сексуального насилия во время войны. По словам его руководительницы Ирины Диденко, пострадавших от сексуального насилия намного больше, чем официально зафиксированных 155 случаев. Чем дольше русские стояли на оккупированных территориях, тем больше там изнасилований.

У следствия также есть подтверждённые случаи, когда командиры приказывали своим солдатам насиловать женщин.

"Открытием для нас стала ситуация в Херсоне: сначала туда заходила пехота и насиловала женщин, следом за ними заходили сотрудники ФСБ. И уже они создавали свои пыточные, где и применяли дальше сексуальное насилие. Пытали током, раздевали женщин догола. Третья группа военных занималась запугиванием женщин. Там четко прослеживается гендерная составляющая. Если это была жена или родственница военного, правоохранителя, то ее обязательно пытали. Например, был случай, когда маму военного выкрали, пытали и отпустили домой со словами: передай привет сыну. Также они поступали и с детьми",- комментирует Диденко.

Работать с такими преступлениями, говорит Ирина, сложнее всего, потому что пострадавшие не готовы говорить. "А ещё почти все эти преступления связаны с другими: перед этим мужа женщины убили, или сначала могли насиловать ее, а потом на ее глазах насиловать ребёнка",- добавляет прокурор.

Для более безопасной работы с пострадавшими в прокуратуре даже запустили программу защиты свидетеля и программу психологической реабилитации.

"Пострадавшие не хотят делиться пережитым, потому-что боятся осуждения, а ещё, нового наступления.

"Если будет новая оккупация, то русские придут и меня убьют", вот так дословно говорят изнасилованные женщины",- рассказывает один из основателей проекта реабилитации Assisto Александр Кухарчук. Самой старшей пострадавшей, с которой работает проект - 54 года, самой младшей - 4 годика. Их изнасиловали в Киевской области.

Некоторым требуется квалифицированная психиатрическая помощь. В ряде случаев уже есть попытки совершить суицид после изнасилования или факты, когда человек в прямом смысле сходит с ума.

Все эти дела расследуются правоохранителями и в будущем будут рассматриваться в украинских судах и в Международном криминальном суде.

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