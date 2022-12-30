В рейтинге партий лидирует демократический союз "Во имя Литвы"

ELTA ru.DELFI.lt

Saulius Skvernelis Foto: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Если бы выборы в Литве проходили в ближайшее воскресенье, то наибольшую поддержку получил бы демократический союз "Во имя Литвы", который возглавляет Саулюс Сквернялис, таковы данные опроса, проведенного по заказу LRT компанией Baltijos tyrimai в конце ноября 2022 года.