Новейший опрос: хуже всего респонденты оценивают Ландсбергиса

Лучше всего жители Литвы оценивают президентов страны и министр обороны Арвидаса Анушаускаса, а хуже – министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, таковы данные опроса, проведенного по заказу LRT компанией Baltijos tyrimai в конце ноября 2022 года.

Лучше всего респонденты оценили экс-президента Валдаса Адамкуса (положительно 80%, отрицательно 11%). На втором месте - действующий президент Гитанас Науседа (соответственно 69% и 25%).

На третьем месте в рейтинге министр обороны Анушаускас (58% и 28%), на четвертом – экс-президент Даля Грибаускайте (58% и 35%).

В тройке политиков, которых респонденты оценили хуже всего, лидирует министр иностранных дел Ландсбергис (положительно 15%, отрицательно 80%), далее идет министр экономики Аушрине Армонайте (15% и78%) и экс-глава Верховного совета-Восстановительного сейма Литвы Витаутас Ландсбергис (17% и 75%).

Опрос проводили 17 ноября - 2 декабря. В нем участвовали 1015 респондентов старше 18 лет. Погрешность результатов опроса 3,1%.

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