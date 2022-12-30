В Литву идет рекордное тепло: над страной пройдет волна "зимней жары"

В пятницу в Литву придет юго-восточная часть циклона. Будет облачно, местами возможно, ненадолго выглянет солнце. В большинстве районов время от времени пройдут дожди. Местами прогнозируют туман. Будет дуть довольно сильный ветер, на взморье скорость ветра 15–17 м/с. Днем будет 3–7 градусов тепла.

В субботу днем давление поднимется, облака рассеются. Ожидается переменная облачность: На большей часто страны небольшая облачность, на остальной – облачно с прояснениями. В первой половине ночи осадков будет меньше, а во второй приблизится зона облаков с запада, местами на западе пройдут дожди. На взморье порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. Будет от 1 градуса мороза на востоке до 4 градусов тепла у моря. Местами возможен гололед.

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В субботу над Литвой пройдет атмосферный фронт, он принесет осадки, в основном в виде дождя. Будет дуть сильный ветер, местами порывы ветра достигнут 17 м/с. Вместе с дождем придет теплая масса воздуха. После обеда будет 4–9 градусов тепла. Прохладнее будет на востоке, а теплее – на юго-западе страны.

В новогоднюю ночь будет идти дождь. Осадки прогнозируют по всей стране, на западе и северо-западе дожди будут интенсивными. Меньше всего осадков будет в Вильнюсе и Алитусе. По-прежнему будет дуть сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Ночь будет теплой - 3–8 градусов тепла.

В первый день Нового года по всей стране пройдут небольшие дожди. Сохранится сильный ветер, местами порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Днем воздух прогреется до 8–13 градусов.

По нынешним данным, в начале следующей недели дождь из Литвы не уйдет, ветер немного успокоится, температура днем и ночью будет выше нуля.

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