Съездить в Польшу и почувствовать себя богачом: лучшие гостиницы Варшавы

Все хотели бы наслаждаться роскошью, но в Лондоне, Париже, Риме или Барселоне сделать это сложно или даже невозможно, если ты не миллионер. Но выход есть - поезжайте в Варшаву, где почувствовать себя богачами могут и рядовые жители Литвы.

Поездка из Вильнюса в Варшаву на поезде стоит 25 евро, на своей машине это будет стоить дороже (правда, доедете быстрее). В столице Польши выберите гостиницу luxury по более низкой цене, чем в других городах Европы. Варшава отличается тем, что хорошие гостиницы там стоят дешевле, чем представляют многие (100-200 евро за ночь).

Если у вас намечается особый случай – юбилей, торжество, именины, если вы хотите сделать предложение девушке и т.д., поезжайте в Варшаву, и вы не пожалеете. Какая гостиница в Варшаве самая лучшая? Где остановиться, чтобы почувствовать себя богачом?

Самая популярная в Европе платформа бронирования жилья Booking.com пишет, что если вы хотите провести в Варшаве ночь с 7 на 8 января - можете выбирать из 932 вариантов. Выбор большой и разнообразный. Цены от 18 евро на двоих до 1147 евро.

Из этих 932 мест в Варшаве журналист портала рекомендует остановить свой выбор на 5. Цены даны на 7-8 января.

5 место – InterContinental Warszawa

Стеклянный небоскреб в центре Варшавы. 5 звезд. Это самая популярная роскошная гостиница среди литовцев. На 44 этаже оборудован СПА-центр с бассейном и джакузи. Это идеальное место для фотосессий. Но сама гостиница уже просит ремонта (гостиница построена в 2003 году), вид у нее достаточно потертый. Горничные халатно относятся к своей работе. Видимо, владельцы гостиницы понимают, что порядка и роскоши у них немного, поэтому не дерут деньги с постояльцев. Ночь в номере на двоих там стоит 136 евро. Время пребывания в СПА-центре не ограничено. За завтрак придется дополнительно заплатить 24 евро на человека.

4 место – Hotel Bristol

Самая старая гостиница Варшавы. Была открыта в 1901 году. В Лондоне есть The Ritz, в Париже Hôtel de Crillon, а в Варшаве - Hotel Bristol. Гостиница старая, но не почивает на лаврах, ее постоянно обновляют. Особое внимание уделяют деталям, чистоте, обслуживанию, поэтому польские власти стараются селить здесь своих гостей. Здесь останавливались покойная королева Елизавета II, Билл Гейтс, Рэй Чарлз, Тина Тёрнер, Пласидо Доминго, Вуди Аллен, Софи Лорен и др. известные люди.

Ночь на двоих здесь обойдется в 203 евро, без завтрака. Завтрак стоит 38 евро на человека. Здесь вас на каждом шагу будет окружать роскошь. Почему 4-е место? Потому что это классическая гостиница для солидной публики. Если вы обычный человек – вы можете почувствовать себя здесь не в своей тарелке.

3 место – H15 Boutique Hotel

Стильная и роскошная 5-звездочная гостиница в историческом здании. До Второй мировой войны в здании действовало посольство СССР. Богатые инвесторы превратили гнездо шпионов в современную гостиницу. В 2018 г. H15 Boutique Hotel получил награды Michelin и Forbes. Ночь для двоих обойдется в 158 евро без завтрака, завтрак - 21 евро на человека. В Лондоне или Париже ночь в гостинице такого уровня обойдется в 700-800 евро.

2 место – Hotel Warszawa

Одна из самых уютных, красивых и стильных 5-звездочных гостиниц Варшавы. В ней обычный человек почувствует себя богачом. Гостиница находится в удобном месте – в минуте ходьбы от главной пешеходной аллеи Novy Swiat. Очень удобное сообщение, не придется тратить деньги на такси. В гостинице отличный СПА-центр, бассейн. Комнаты уютные. Завтраки вкусные и сытные. Ночь для двоих стоит 184 евро без завтрака, завтрак - 30 евро на человека.

1 место – Nobu Hotel Warsaw

Одна из самых новых 5-звездочных гостиниц, принадлежит сети Nobu. Ее владельцы – голливудский актер Роберт Де Ниро, шеф-повар Нобуюки Матсухиса и предприниматель Меир Тепер. В Чикаго, Лондоне, Малибу, Майами и др. – гостиницы этой сети намного дороже, чем в Варшаве. Стоимость номера на двоих составляет 500-700 евро, а в Варшаве – всего 180 евро. Номера в гостинице стильные, но небольшие. Очень качественное постельное белье. Горничные убирают в номере два раза в день - утром и вечером.

На первом этаже гостиницы работает ресторан Nobu - один из лучших японских ресторанов в мире. Цены в ресторане, по сравнению с ценами других варшавских ресторанов, высокие. Ужин на двоих с алкогольными напитками стоит около 150 евро.

Что важно знать - в особые даты, например, на 14 февраля, в День Св. Валентина, цены в гостиницах могут меняться.

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