Экономист призывает как можно скорее передать Украине замороженное имущество России

В начале ноябре 2022 года в Литве было заморожено имущество России на сумму 58 млн. евро, сказано в документе Еврокомиссии, копию которого получил портал Delfi. Во всем Евросоюзе на данный момент заморожено имущество России на сумму больше 67 млрд. евро, но в эту сумму не включены средства Банка России, в связи с которыми в последнее время был поднят вопрос. Экономист Алекссандр Изгородин призывает не лениться и найти все российские деньги до последнего цента и как можно скорее передать их на восстановление Украины.

По данным ЕК, больше всего имущества попавших под санкции физических и юридических лиц России заморожено в Бельгии – 50,477 млрд. евро (46,941 млрд. принадлежали БР и их не включают в традиционное замороженное имущество). Поэтому указана сумма 3,54 млрд. евро.

В Люксембурге в ноябре заморожено имущество на сумму 3 млрд. евро, они также принадлежат БР. Еще в Люксембурге заморожены 2,475 млрд. евро.

За Бельгией и Люксембургом идут Италия - 2,33 млрд., Германия (2,221 млрд.), Ирландия (1,848 млрд.), Австрия (1,793 млрд.), Франция (1,29 млрд.), Испания (1,026 млрд.), Нидерланды (466 млн.), Латвия (224 млн.), Финляндия (189 млн.) и Кипр (66 млн.).

Литва в этом списке занимает 13-е место - 58 млн. евро.

В документе ЕК сказано, что имущество на сумму 67,68 млрд. евро принадлежало 115 попавшим под санкции компаниям и 1236 физическим лицам.

На сайте СРФП сказано, что в Литве под санкции попали компании Inter Rao Lietuva, Faberlic Baltija, Eurochem Logistics International, EM System, EM Industry, Amkodor Baltic, Lifosa, PhosAgro Baltic, Jūrų laivybos registras, TT Baltics, IDS Borjomi Europe, Prekybos namai BMZ-Baltija, Vydmantai wind park, SUEK Baltic Belintertrans Baltic и MTZ Traktorius.

Сейчас ни в Литве, ни в ЕС нет ясной юридической базы для конфискации замороженного имущества и использования, например, для восстановления инфраструктуры в Украине. Сами представители России говорят, что это было бы кражей.

Однако Изгородин сказал, что законный механизм несложно создать.

"Думаю, эти средства не просто нужно, их необходимо передать Украине. Я так понимаю, что конфискованное имущество - это инвестиции за границей. Значит, их владельцы - владельцы или дольщики каких-то компаний. Думаю, что юристы смогут создать какой-то механизм для конфискации имущества и его передаче Украине для восстановления. В Литве идентифицировано имущество России на сумму 58 млн. евро. Это имущество людей или компаний, попавших под санкции. Можно найти правовой механизм, который уполномочил бы Литву передать имущество на восстановление Украины. Я считаю, это единственный путь. Мы все понимаем, что Россия - агрессор, что она начала конфликт. Запад должен демонстрировать единство с Украиной, помочь ей. Украине нужны деньги для поддержания базовых функций государства. Нужны будут деньги и для восстановления. С одной стороны эта сумма (58 млн. евро) не кажется большой, ведь на восстановление потребуется намного больше, но, я думаю, восстановлению будет способствовать любая сумма. Надо лишь найти быстрый и простой механизм для передачи этих денег Украине", – сказал экономист.

По его словам, для этой цели могли бы создать специальный фонд, в который деньги переводили бы все 27 стран ЕС.

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