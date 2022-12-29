Строители и покупатели солнечных электростанций остаются в неведении: неизвестно, будет ли выделено финансирование

2023 год уже на носу, а Министерство энергетики все еще не решило, когда, в каком объеме и на какую поддержку могут рассчитывать жители Литвы, желающие приобрести удаленные солнечные электростанции. Этим недовольны и разработчики солнечных парков, которым не хватает хоть немного более ясной информации, и они отмечают, что поддержка жителей является одним из главных факторов, ускоряющих развитие новых видов энергетики.

Delfi узнал у министерства, есть ли у него планы поддерживать удаленные солнечные и ветряные электростанции в 2023 г. Его представители дали ссылку, по которой можно найти оборудование для производства, использования и хранения электроэнергии.

Например, в 2022 г. было выделено 27 млн евро на установку солнечных электростанций для нужд домохозяйств, 1,5 млн евро – на установку солнечных электростанций в многоквартирных домах, 1 млн евро – на установку оборудования, аккумулирующего электроэнергию, 23 млн евро – на интеграцию частных станций зарядки электромобилей, а еще 20 млн евро – на приобретение солнечных электростанций из солнечных парков.

По словам руководителя отдела коммуникаций Агентства по управлению экологическими проектами Эгле Плюскувене, прием заявок на получение компенсации за электростанции из солнечных парков закончился 15 августа 2022 г.

"Агентство получило почти 7,5 тысяч заявок на чуть более 12,1 млн евро. Было предусмотрено финансирование в размере 20 млн евро из Программы по изменению климата", – напомнила она.

В данный момент на сайте министерства указано, что в 2023 г. средств на приобретение солнечных электростанций из солнечных парков не предусмотрено. В следующем году 50 млн предполагается выделить на установку солнечных, ветряных электростанций, накопительного оборудования для нужд домашних хозяйств, еще 10 млн евро – на интеграцию частных станций зарядки электромобилей.

Однако, наверное, оставшиеся у агентства 7,9 млн евро еще планируется использовать? Намерено ли министерство вообще выделять средства на удаленные электростанции в 2023 г.? Может, жителям нечего ждать и стоит поскорее приобрести удаленные солнечные электростанции самим без финансирования уже сейчас?

На эти вопросы Министерство энергетики не смогло ответить даже после переписки, продолжавшейся неделю.

"Мы стремимся к тому, чтобы в 2030 году каждое третье домашнее хозяйство было энергетически независимым, т. е. производило электричество на свои нужды само, поэтому интенсивная государственная поддержка собственных электростанций, как на их приобретение, так и на установку, а также на оборудование накопления энергии (батареи) точно останется и в 2023 г., и в последующие годы.

Мы сразу проинформируем общественность, как только будут известны даты первой подачи заявок на финансирование на 2023 г.", – ответила представитель министра Вита Раманаускайте.

Недоразумение или ошибка

Гедрюс Кведаравичюс, член правления Ассоциации потребителей электричества, производимого из солнечной энергии, был возмущен такой информацией и таким способом ее подачи.

"По правде говоря, такую информацию и планы финансирования я бы назвал недоразумением и, возможно, просто ошибкой или черновым вариантом", – сказал он Delfi.

Собеседник поделился некоторыми наблюдениями.

"На строительство солнечной электростанции для удаленных производящих потребителей от начала до окончательного подключения к сети уходит около двух лет. В настоящее время выдано 313 разрешений на подключение солнечных электростанций к распределительной сети общей мощностью 713 МВт, из них даже 63 объекта общей мощностью 247 МВт должны будут в обязательном порядке относиться только к паркам удаленных производящих потребителей.

Из практики и обсуждений с экспертами “Оператора распределения энергии” (ОРЭ) мы знаем, что около 80 процентов электростанций, подключаемых к распределительной сети, должны стать парками производящих потребителей. Т.е. в настоящее время находятся в стадии разработки и строительства около 500 МВт парков удаленных производящих потребителей.

В Литве около 1,6 млн домохозяйств, из них только около 40 тыс. установили собственную электростанцию или приобрели удаленную электростанцию. Т.е. это составляет всего около 2,5 процента от всех потребителей, тогда как по национальной стратегии эта цель должна была быть достигнута в 2020 г., а к 2030 г. число производящих потребителей (ПП) должно достигнуть 450 тыс. (30 процентов всех потребителей). Т.е. даже при таком рекордном годе роста ПП развитие отстает на 2 года от целей, поставленных в стратегии.

Из вышеперечисленных 1,6 млн. домохозяйств всего около 500 тыс. являются частными домами, и не более половины из них имеют нормальную крышу. Т.е. даже около 1,3 млн. домохозяйств не могут установить собственную личную электростанцию, и удаленные парки для них являются наиболее удобной и, пожалуй, единственно реальной альтернативой собственной генерации.

Люди только сейчас начинают понимать модель удаленных производящих потребителей и склонны инвестировать в свою генерацию. Поэтому отказ от финансирования удаленных парков – очень негативный сигнал для самого рынка. Потому что это сразу снижает готовность бизнеса финансировать эти парки, готовность банков кредитовать строительство таких парков, да и просто снижает спрос на парки.

Мы очень надеемся, что министерство пересмотрит это решение и найдет способ продолжить поддержку развития удаленных парков производящих потребителей, поскольку это единственный способ иметь собственную генерацию для более чем 1,3 миллиона домохозяйств", – сказал он.

Г. Кведаравичюс также добавил, что поддержка – не единственный способ, которым государство могло бы стимулировать развитие солнечных парков.

"Государство могло бы представить четкую информацию, побуждающую стать ПП". Это особенно важно, поскольку удаленные парки представляют собой уникальную схему мирового масштаба.

Четкое сообщение о непрерывности схемы ПП. Я понимаю, что возникают разные вопросы о ценах на электроэнергию и т.д. Однако они могли бы сказать, что после установки или покупки удаленной электростанции накопление не изменится в течение 10 лет, и установить четкие формулы расчета платы за пользование сетями.

Предоставить гарантии разработчикам солнечных парков. В настоящее время достаточно сложно получить финансирование в банке на развитие электростанций и необходимо, чтобы парки были проданы до того, как они будут построены, а покупать парки только на бумаге мало кто хочет. Если государство поможет разрешить этот дефицит финансирования, это значительно поспособствует предложению парков и скорости строительства", – сказал Г. Кведаравичюс, который также является директором одного из разработчиков солнечных парков, Evecon.

Как можно использовать

На платформе под управлением Ignitis eparkai.lt в настоящее время можно найти предложения от трех застройщиков о покупке удаленной солнечной электростанции, это – тот же Ignitis, уже упомянутый Evecon и Eko parkai (их представители не ответили на запрос Delfi).

В то же время руководитель проекта по связям с общественностью Ignitis Лаура Беганскене сказала, что в настоящее время у нее нет информации о том, что правительство приняло решение больше не объявлять прием заявок на покупку солнечных электростанций из солнечных парков в 2023 году.

"Относительно необходимости побудить жителей приобретать солнечную электростанцию в удаленном парке или установить солнечную электростанцию на крыше своего дома, мы однозначно считаем, что поддержка жителей является одним из основных факторов, ускоряющих развитие возобновляемой энергетики, расширяющих возможности жить в более чистой окружающей среде и внести свой вклад в более стабильные решения", – добавила она.

Собеседница также заметила, что предлагаемая Ignitis возможность аренды части ветряной электростанции в удаленном ветряном парке для жителей является новым продуктом на рынке, поэтому об их продвижении Правительство пока тоже не сообщило.

На вопрос, почему на калькуляторах eparkai.lt все еще можно считать с поддержкой Агентства по управлению экологическими проектами, если государство в настоящее время такой поддержки не предоставляет, Л. Беганскене ответила следующее:

"У нас нет информации о том, что поддержка больше не предоставляется или о том, что нет таких планов, а платформа eparkai.lt также предназначена для тех клиентов, которые уже получили поддержку Агентства по управлению экологическими проектами, которую они могут использовать при покупке солнечного парка".

Наконец, представитель Ignitis уточнил, что резидент может закрепить одну часть электростанции солнечного парка за несколькими объектами, но важно отметить, что можно закрепить вырабатываемую мощность, т.е. кВт, а не выработанную электроэнергию (кВтч), но назначенную мощность можно менять неограниченное количество раз.

"После принятия “Пакета прорыва” была узаконена возможность с января 2023 года присвоить одному объекту потребления несколько разных источников генерации. Это означает, что на один объект, например, квартиру, можно приобрести часть солнечной электростанции из разных парков, или если у пользователя есть солнечная электростанция на крыше и не хватает мощности (маленькая крыша или другие причины), то есть возможность докупить мощность, например, у удаленного солнечного парка", – добавила она.

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