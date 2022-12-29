Экс-президент Литвы: я не совсем понимаю, что за игру ведут Франция и Германия

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус в передачи "По сути" на Delfi сказал, что его удивляют заявления руководителей Германии и Франции о России, начавшей войну в Украине, и ее будущем.

Delfi напоминает, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал начать думать о гарантиях безопасности для России. А канцлер Германии Олаф Шольц уже говорит о восстановлении отношений с Россией.

Адамкус сказал, что такие заявления разрушают единство Запада.

"Не один Макрон, есть и несколько других государств, разрушающих единство. Так сказать, речь идет о том, что они за мир, за совместное существование. Но когда пытаются восстановить мир и сосуществование, они выпадают из общей борьбы", – сказал экс-президент.

По словам Адамкуса, ему непонятно, что за игру ведут Франция и Германия. "Слава Богу, что на сегодняшний день нет такого, что они сбавляя темпы участия, разрушают сопротивление. Мне не совсем понятно, что за игру ведут Франция и Германия. И как они это видят", – сказал он.

По его словам, со стороны этих стран есть некоторое колебание.

"Я не говорю, что они что-то разрушили. Но нет единой решимости – стоим все твердо, не отступаем, предоставляем помощь", – заметил Адамкус.

Он отметил, что гуманитарную помощь Украине поставляют единым фронтом.

"Но там, где нужна военная помощь, в этом вопросе есть колебания, разные высказывания. Поэтому я беспокоюсь, как бы не разрушили всю западную помощь, установку. Война началась в начале года, идет почти год, а военную помощь оказывают только сейчас. А ведь эта помощь должна была идти с самого начала", – считает экс-президент.

На вопрос, в чем причина таких колебаний, он повторил, что это сложно понять.

"Иногда даже сложно понять, какова цель такой медленной реакции", – сказал Адамкус.

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