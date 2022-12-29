Эфир Delfi: массированный обстрел Украины, и как Европе противостоять войне России с историей?

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После выпуска новостей говорим с депутатом Европарламента от Литвы, историком Людасом Мажилисом о роли и влиянии пропаганды на россиян, о попытках дезинформационной кампании Кремля в отношении Запада и как этому противостоять на уровне ЕС и ЕП, о том, с чем из истории можно сравнить сегодняшнюю войну и получится ли у Украины стать реаниматором ООН.

Ведущие: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!