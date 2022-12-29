Центробанк Литвы собрал на посвященных Украине монетах более 307 тысяч евро помощи этой стране

Центробанк Литвы собрал на продаже посвященных Украине коллекционных монет более 307 тыс. евро помощи этой разрушаемой войной стране.

Как указано в распространенном в четверг сообщении, Центробанк передал в общей сложности 4 391 монету из общего тиража 5 тыс.

Большая часть стоимости монет предназначена для помощи атакованной Россией Украины, всего на счет, открытый в национальном банке этой страны, уже переведено 307 тыс. 370 евро.

"Украина, страдающая от ужасов войны, отсутствия электричества, тепла и прочего необходимого, нуждается в помощи прямо сейчас. Меньше, чем за месяц, мы распространили почти 90% тиража монеты, средства от тиража монеты, выделенные людьми, предприятиями, мы переводим незамедлительно. Мы благодарим всех, кто купил коллекционные монеты, и приглашаем вас поучаствовать и в дальнейшем – коллекционных монет осталось чуть больше 500", – сказал председатель правления Центробанка Гедиминас Шимкус.

После продажи оставшегося тиража монет средства для Украины будут переведены на этот же счет для сбора гуманитарной помощи.

Помощь человека, купившего эту коллекционную монету, Украине - 70 евро, общая стоимость монеты - 96,8 евро.

На аверсе монеты, посвященной борьбе Украины за свободу - как бы вышитый стилизованный Витис и Трезуб, символ герба Украины. Автор монеты — украинская художница Светлана Матвиенко.

На реверсе монеты - руки, символически обнимающие все, что представляет собой государство, нация, борющаяся за традиции, историю, настоящее и будущее.

Стилизованный контур Украинского государства наполнен объемными деталями тканевых этнографических орнаментов. Композиция также содержит надписи на литовском языке "ДЛЯ БОРЬБЫ УКРАИНЫ ЗА СВОБОДУ" и "УКРАЇНА БОРЕТЬСЯ ЗА СВОБОДУ" на украинском языке.

На гурте серебряной монеты выгравирован девиз известного украинского поэта Тараса Шевченко "ВСТАНЕ ПРАВДА!". ВСТАНЕ ВОЛЯ!" на украинском и литовском языках.

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