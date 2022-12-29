Как указано в распространенном в четверг сообщении, Центробанк передал в общей сложности 4 391 монету из общего тиража 5 тыс.

Большая часть стоимости монет предназначена для помощи атакованной Россией Украины, всего на счет, открытый в национальном банке этой страны, уже переведено 307 тыс. 370 евро.

"Украина, страдающая от ужасов войны, отсутствия электричества, тепла и прочего необходимого, нуждается в помощи прямо сейчас. Меньше, чем за месяц, мы распространили почти 90% тиража монеты, средства от тиража монеты, выделенные людьми, предприятиями, мы переводим незамедлительно. Мы благодарим всех, кто купил коллекционные монеты, и приглашаем вас поучаствовать и в дальнейшем – коллекционных монет осталось чуть больше 500", – сказал председатель правления Центробанка Гедиминас Шимкус.

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После продажи оставшегося тиража монет средства для Украины будут переведены на этот же счет для сбора гуманитарной помощи.

Помощь человека, купившего эту коллекционную монету, Украине - 70 евро, общая стоимость монеты - 96,8 евро.

На аверсе монеты, посвященной борьбе Украины за свободу - как бы вышитый стилизованный Витис и Трезуб, символ герба Украины. Автор монеты — украинская художница Светлана Матвиенко.

На реверсе монеты - руки, символически обнимающие все, что представляет собой государство, нация, борющаяся за традиции, историю, настоящее и будущее.

Стилизованный контур Украинского государства наполнен объемными деталями тканевых этнографических орнаментов. Композиция также содержит надписи на литовском языке "ДЛЯ БОРЬБЫ УКРАИНЫ ЗА СВОБОДУ" и "УКРАЇНА БОРЕТЬСЯ ЗА СВОБОДУ" на украинском языке.

На гурте серебряной монеты выгравирован девиз известного украинского поэта Тараса Шевченко "ВСТАНЕ ПРАВДА!". ВСТАНЕ ВОЛЯ!" на украинском и литовском языках.

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