Армия передала пограничникам еще 1187 комплектов немецких автоматических винтовок

На этой неделе литовская армия передала пограничникам еще 1187 комплектов германских автоматических винтовок G-36.

Как сообщили в четверг в Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), в этом году пограничники получили от армии оружия в общей сложности на 3,5 млн евро - 1687 комплектов G-36.

В начале октября 500 таких комплектов поступили в подразделения СОГГЛ. Чуть раньше пограничники получили еще 200 автоматических винтовок, соответствующих стандартам НАТО.

«еперь большая часть автоматического оружия СОГГЛ соответствует стандартам НАТО. Это современное оружие пришло на смену оружию пограничников, которое не соответствовало этим стандартам", - говорится в сообщении.

До сих пор большинство сотрудников СОГГЛ было вооружено автоматами Калашникова российского производства.

Ранее глава СОГГЛ Рустамас Любаевас говорил, что новое оружие удовлетворит чуть более половины потребностей пограничников, а чтобы полностью их вооружить, в следующем году необходимо закупить еще более 1 тыс. единиц автоматического оружия.

Всего в СОГГЛ служит около 3,5 тыс. должностных лиц.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!