Председатель КБФ против регулирования цен на продукты питания

Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам (КБФ) Миндаугас Линге не скрывает своего скептического отношения к возможной идее регулирования цен на продукты питания. По его словам, Литва живет в экономике, основанной на других правилах, чем, например, Беларусь.

"Если у нас есть цель и создается ожидание как-то скорректировать цены, которые обычно регулирует рынок, а не там, где регулируемая государством сфера, как, например, цены на энергоносители и тому подобное, то тогда понятно, что мы хотим включить, поступить немного по-лукашенковски. Сказал Лукашенко, что можно скорректировать, или он издает приказ, чтобы цены не росли, и тогда у нас есть решение", - сказал М. Линге телеканалу LRT.

"Мне кажется, что мы живем в экономике, основанной на несколько других правилах, и мы понимаем, что цены регулируются и самими потребителями, самим рынком, и мы платим столько, сколько готовы платить. Это, видимо, тоже важная составляющая", - добавил он.

Парламентарий отметил, что снижение размера НДС будет ежегодно ложиться большим бременем на бюджет.

"Оппозиция не раз пыталась предлагать, и мы обсуждали, что если опустим, например, 12-процентный НДС до, скажем, 9 проц., сколько в год это обойдется бюджету. Несколько месяцев назад рассчитывали, что, кажется, в более чем 500 миллионов. Это почти столько, сколько мы сейчас, индексируя пенсии, ежегодно дополнительно повышаем для всех получателей пенсии по старости", - сказал он.

Член Сейма пояснил, что понимает, что это будет дыра в бюджете и убытки в той или иной сфере, при этом не будет никаких гарантий, что цены для потребителя снизятся на такую ​​же величину.

"Как говорит Президентура, должны быть какие-то предохранители – что это за предохранители? Тогда нужен четко регулируемый рынок, где можно увидеть потенциальный эффект, так как снижение НДС на тепло отражается и в счетах потребителей. К сожалению, у нас может быть некоторый непродолжительный ценовой эффект. Те же поляки тоже являются заложниками собственных выборов, видимо, ситуации", - сказал М. Линге.

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