МИД в ответ России выслать литовского дипломата: считаем это враждебным шагом по отношению к Литве

Решение Российской Федерации выслать дипломата посольства Литвы в Москве Министерство иностранных дел (МИД) Литвы считает враждебным шагом по отношению к Литве.

"Объявленную высылку дипломата посольства Литвы в Москве (объявление нежелательным лицом) Министерство иностранных дел Литовской Республики расценивает как враждебный шаг по отношению к Литве, и в то же время отмечает, что Литва 1 декабря с. г. из посольства России в Вильнюсе был выслан (объявлен нежелательным лицом) представитель российских спецслужб, деятельность которого была несовместима со статусом дипломата", - в ответе Elta утверждает МИД.

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ELTA напоминает, что 28 декабря в Министерство иностранных дел России была вызвана временная поверенная в делах Литвы в России Юргита Цибульскене, ей был заявлен протест в связи с якобы необоснованной, по мнению МИД РФ, высылкой сотрудника посольства России в Вильнюсе 1 декабря текущего года. В качестве ответной меры один из дипломатов посольства Литвы был объявлен персоной нон грата, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 5 дней.

1 декабря в Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель посольства России в Литве. Ему вручили ноту о признании одного сотрудника посольства РФ персоной нон грата в Литве за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Сотруднику посольства России было указано покинуть Литву в течение пяти дней.

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