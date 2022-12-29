В июле в Вильнюсе состоится саммит НАТО, жителям рекомендуют покинуть столицу

В следующем году в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Для Литвы это не только демонстрация доверия, но и вызов – важна организация процесса. Вильнюсцам уже сейчас рекомендуют на это время планировать отпуск и покинуть столицу.

В эти дни движение в центре Вильнюса и на основных его улицах будет парализовано. Не всем гостям хватит места в столичных гостиницах – в гостиницах уже забронированы номера, поэтому ищут свободные гостиницы в других городах.

В городе во время саммита будут остановлены все ремонтные работы.

В аэропорту может не хватить места для самолетов. Для организации кортежей из сотен машин привлекут военных.

Саммит состоится в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года.

"Наверное, большинство постарается в эти дни не ездить в Вильнюс, в городе будет сложно перемещаться. Для Вильнюса это будет непростое время", – сказал заместитель канцлера правительства Литвы.

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