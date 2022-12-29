Новейший прогноз синоптиков: обильные осадки и необычное потепление возможно, температура установит рекорд

В четверг днем Литва останется в зоне действия циклона, в страну придет новый атмосферный фронт.

Днем будет пасмурно, лишь местами возможны небольшие прояснения. Во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь. Будет дуть сильный ветер. Юго-западный ветер принесет потепление, воздух прогреется до 2-7 градусов тепла. Теплее днем будет у моря.

В ночь на пятницу Литва останется в юго-восточной зоне циклона. Возможны небольшие осадки, в основном дождь. Тепло не уйдет, ночью будет 0-5 градусов выше нуля.

В пятницу днем погода практически не изменится. Во многих районах время от времени будут идти дожди, местами - мокрый снег. Будет дуть сильный юго-западный ветер, на взморье порывы ветра будут достигать 16 м/с. Днем будет 2-7 градусов тепла.

В праздничные выходные прогнозируют осадки, в основном дождь, тепло не уйдет.

"В Литву (и Европу) придет волна тепла с юго-запада. Ночь на 1 января будет очень теплой. На юго-западе может быть 10–12 градусов тепла. Скорее всего, будет зафиксирован рекорд этого дня, такая температура в январе сродни сильной жаре летом", – указали представители "Погоды и климата в Литве" на своей странице в фейсбуке.

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