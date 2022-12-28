Науседа желает правительству работать более конструктивно: чтобы потом не пришлось тушить пожары "руками президента"

Оценивая работу правящей коалиции и парламента во время последней осенней сессии Сейма, глава страны Гитанас Науседа призывает правительство "не доставать решения, как кроликов из шляпы". У президента, по его словам, "язык не поворачивается похвалить Правительство и Сейм", но глава страны надеется, что правительство и правящая коалиция в парламенте будут более ответственно принимать и должным образом оценивать вносимые законопроекты – чтобы, по словам Г. Науседы, позже не пришлось тушить пожары "руками президента".

"Честно говоря, я не хочу сейчас вдаваться в конкретику, но очень хочу пожелать следующего – чтобы решения не доставали, как, знаете, кроликов из шляпы. Определенные решения должны быть обсуждены в обществе, к ним требуется подготовка", - в среду в эфире радио LRT сказал глава государства.

"Я не раз говорил – у меня действительно поворачивается язык похвалить и правительство, и Сейм, когда есть за что. Но я не буду хвалить там, где хвалить не за что", - сказал он.

Г. Науседа отметил порочную тенденцию – после принятия Сеймом ряда законов почтовые ящики политиков часто заполняются письмами от различных социальных групп и организаций с жалобами на изменения в законодательстве. По его словам, заинтересованные стороны жалуются, что поправки к законам не обсуждаются должным образом, не оцениваются все правовые последствия. Однако больше всего президента удивляет тот факт, что, по его словам, сами правящие обращаются в офис президента и просят наложить вето на некоторые принятые, но не получившие общественной поддержки законы.

"Самое интересное, что после принятия закона те группы политиков, партии, которые приняли этот закон, если не единогласно, то достаточно явным большинством голосов, сами обращаются к президенту, чтобы президент наложил вето на этот закон. Я действительно не могу этого понять", - выразил недоумение Г. Науседа.

Поэтому плохое законодательство, по мнению президента, исправляется именно его руками. А такого, по его словам, быть не должно.

"Значит, вы не подумали, не оценили, не обсудили, а только после того, как увидели, что вспыхнул пожар, пытаетесь исправлять ситуацию руками президента. Я не думаю, что самый подходящий способ решения. В очередной раз вернуться к мысли о том, что, может быть, в следующий раз нужно принять меньше законов, но лучше их продумать, должным образом оценить, согласовать с определенными группами общества и только потом приходить в офис президента для их подписания главой государства", - призвал Г. Науседа.

Он похвалил парламент за слаженную работу, социально чувствительную политику.

Однако глава страны положительно оценил работу парламентариев, когда страна столкнулась с экономическими и геополитическими вызовами. Г. Науседа акцентировал, что завершившаяся осенняя сессия была крайне переменчивой, а энергетический кризис "заставил подтянуться" и предусмотреть в бюджете меры по амортизации ценового шока.

Президент также похвалил парламент, который, по его мнению, осенью работал более сплоченно. "Я видел достаточную сосредоточенность. Я видел осознание и правящей коалицией, и оппозицией, что да, ситуация серьезная. Война в Украине, энергетический кризис. И демонстрировать какие-то признаки противостояния в этой ситуации, как это было летом – оппозиция ушла в отдельный зал, нормальные парламентские заседания не проводились – этого не произошло, и мы принимали те решения, которые нужно было принять", - сказал президент.

"Не все министры сохранили доверие, но потенциальных кандидатов на их замену можно пересчитать по пальцам одной руки"

Президент Гитанас Науседа утверждает, что не все министры правительства сохранили доверие, выраженное им главой государства и общественностью, но, по его мнению, существует очень мало альтернатив, которые могли бы заменить плохо работающих членов Кабинета министров.

"Говоря о конкретных министрах, то мы, наверное, не слепы, мы видим, что общественность их оценивает очень по-разному. Есть министры, деятельность которых оценивается достаточно положительно – тем более, что поле проблем остается достаточно большим и не всем министрам удается оставаться достойными того доверия, которое им было выражено", - в среду в эфире радио LRT сказал глава государства.

Кроме того, президент рассуждает, не ухудшится ли ситуация при замене какого-либо члена правительства на другого политика. По словам Г. Науседы, несмотря на то что партии, входящие в правящую коалицию, имеют политический опыт и достаточно большие общества, подходящих кандидатов на должности глав министерств всего единицы.

"Достаточно хорошо видя политическое поле и потенциальных кандидатов на пост того или иного министра, я не очень оптимистичен и опасаюсь того, чтобы не произошло так, что от волка да на медведя попадем", - отметил он.

Однако президент подчеркнул, что при пересечении определенных красных линий министры Правительства должны быть заменены – вне зависимости от того, есть ли кому их заменить.

"На самом деле есть вещи, с которыми, безусловно, нельзя мириться. И если эти красные линии пересекаются, явно противоречат этическим принципам, решения просто нужно принимать здесь и сейчас, не глядя на то, есть кандидаты или нет. Это необходимо для сохранения доверия жителей к государству и принципам справедливости", - пояснил он.

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