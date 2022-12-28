Глава минобороны Австрии Клаудия Таннер во вторник сказала, то допускает частичное отключение электричества зимой в Европе и говорит, что правительство ее страны интенсивно готовится к этому.

"Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях ЕС в ближайшем будущем очень высока. Вопрос не в том, наступят ли они, а в том, когда они наступят", - сказала она в интервью Welt. Таннер также указала, что за возможными отключениями электричества якобы могут стоять российские спецслужбы.

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Депутат Матас Малдейкис сказал Delfi, что важно именно то, что о такой возможности говорит Австрия, которая обычно придерживается нейтральной позиции в контексте войны России в Украине.

"Надо обратить внимание на то, что говорит Австрия, которая все время соблюдает определенный нейтралитет – по крайней мере пытается его демонстрировать – и поддерживать определенные отношения с Россией. Она последней делает какие-либо острые заявления в адрес России, подбирает слова в связи с исторической перспективой, политической ситуацией. И если такие заявления делает австрийское правительство, это важный сигнал", – считает политик.

Литва в свою очередь, по его словам, много лет уделяет немало внимания кибербезопасности, а ведомства не раз говорили, что мы готовы к полному отключению электричества. Малдейкис считает, что повода для паники нет.

"Надо знать, что такое возможно, понимать, что это может произойти, но, я думаю, если это произойдет, наши ведомства готовы, реакция будет адекватной и быстрой, думаю, жители прекращения подачи не почувствуют", – заметил он.

Литва, по словам экс-премьера Альгирдаса Буткявичюса, может решить проблему, если в Европе начнутся сбои с поставками электричества, только цена на электроэнергию тогда вырастет.

"Мы входим в систему БРЭЛЛ – физически мы уже отключены, но теоретически до конца БРЭЛЛ не покинули (...), мы отказались от связей с Беларусью и калининградской областью, провели эксперименты выживания за счет своей системы, если, например, прекратятся поставки из Швеции или Польши. Мы могли бы выжить, наши мощности позволят обеспечить 1600–1800 МВт/ч, только, конечно, цена будет выше, чем при импорте", – сказал Delfi политик.

Он считает, что жители почувствовали бы это, но на короткий срок.

"А если бы у нас не было этого резерва, то нам потребовалось бы несколько часов. Жители почувствовали бы это, но это вопрос нескольких часов", – сказал Буткявичюс.

В феврале этого года Центробанк Литвы распорядился, чтобы финансовые ведомства страны подготовились к возможному прекращению поставок электричества и к кибератакам, гендиректор Litgrid Рокас Масюлис сказал, что поставки в Литве не прекратятся, система готова к стабильной работе, кроме того, у нас есть соединения с Западом.

"Мы готовы, есть и сценарий работы в режиме чрезвычайного положения, например, если неожиданно прервутся все линии с Россией и Беларусью <...> Система Балтийских стран стабильная, она самодостаточная, у нас достаточно источников генерации, качество сети высокое, у нас есть и дополнительные соединения: со Швецией, с Польшей, у Эстонии есть три кабеля с Финляндией", – сказал BNS Масюлис.

"Мы проработали ряд сценариев от менее рискованных до самых рискованных, во всех сценариях видим, что система самодостаточная, электричества хватит", – прибавил он.

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