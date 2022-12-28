В Литве мошенники за полгода выманили у жителей более 6 миллионов евро

Около половины всех инцидентов и треть всех потерь связаны с фишингом. Сюда входят случаи попыток вымогательства денег или данных с помощью поддельных коротких сообщений (SMS) или электронной почты пользователей, сообщает MadeInVilnius.

Хотя мошенники по-прежнему выманивают у граждан Литвы значительные суммы денег, на фоне тревожной статистики есть и чему порадоваться. В первом полугодии было остановлено подозрительных платежей на сумму более 1,5 млн евро, а потерпевшим было возвращено более миллиона евро, говорится в последнем отчете Центра превенции отмывания денег (PPPCC). По мнению экспертов по финансовым преступлениям, сотрудничество между государственным и частным секторами, а также развитие знаний и компетенций являются основными инструментами в борьбе с финансовыми преступниками.

"В нашем центре есть группа тактического взаимодействия, которая объединяет полицию, FNTT, STT, финансовые учреждения и других участников. Вместе мы не только собираем статистику финансовых преступлений, но и после их оценки вносим предложения по изменению законов, повышаем устойчивость литовского финансового рынка к мошенничеству через образование. Мы готовы укреплять сотрудничество между всеми участниками финансового рынка, чтобы вместе бороться с мошенниками", — говорит Эймантас Витувис, руководитель Центра превенции отмывания денег.

Всего за первое полугодие было зафиксировано почти 4 тысячи случаев мошенничества.

"Борьба с продолжающимися финансовыми махинациями и их предотвращение является постоянной заботой банков и учреждений финансового сектора, работающих в Литве. Приятно наблюдать наметившуюся уже некоторое время тенденцию, что сумма приостановленных подозрительных платежей и сумма убытков, возвращаемых клиентам, продолжает увеличиваться. С другой стороны, цифры, отражающие масштабы и разнообразие мошенничества, являются важным показателем не только для специалистов по профилактике, но и для каждого из нас: мы должны постоянно быть бдительными при использовании электронных устройств и каналов связи, не упускать возможности напоминать нашим родным и близким о правилах осторожности", — напоминает Эйвиле Чипкуте, президент Литовской ассоциации банков.

"Я думаю, что у каждого жителя есть мобильный телефон и электронная почта, что делает каждого из нас потенциальной мишенью для мошенников. Финансовые и правоохранительные органы работают вместе, чтобы помешать мошенникам, но очевидно, что необходимо более активное участие телекоммуникационных компаний в борьбе с распространенной типологией фишинга. Только таким образом в первом полугодии мошенники выманили почти 2 миллиона евро у людей, поэтому будем искать пути повышения устойчивости общества к фишинговым атакам", — говорит Э. Витувис.

Еще одним финансово болезненным видом мошенничества является "рассылка электронных сообщений" по почте. Было зафиксировано всего 35 случаев этого мошенничества, но ущерб был огромен — было выманено 1,2 миллиона евро или пятая часть всех денег, похищенных за полгода.

"Электронная почта — коварная форма мошенничества, чрезвычайно опасная для бизнеса. Мошенники смешивают поддельные счета за обычные товары или услуги с потоком реальных счетов. В них указаны банковские счета мошенников, и платежи, как правило, безвозвратно отправляются злоумышленникам. Бизнес остается без денег и без заказанных товаров или услуг. Борьбе с этим видом мошенничества поможет реализация проекта "проверка имени получателя", а также нам необходимо продолжить обучение руководителей компаний и бухгалтеров схемам мошенничества", — говорит Э. Витувис.

Более 900 тысяч евро украдены путем инвестиционных махинаций, когда резидентам предлагается вложить деньги с высокой доходностью, на сумму свыше 700 тысяч евро обманутых интернет-покупателей за поддельные товары в поддельных магазинах. Телефонные мошенники обманули жителей на сумму около полумиллиона евро, в общей сложности злоумышленники получили миллион евро с помощью других методов мошенничества.

"Обычно обманутые средства переводятся в зарегистрированные в Литве финансовые учреждения, среди которых преобладает сектор Fintech. Неодинаковая устойчивость к действиям мошенников свидетельствует о том, что финансовые учреждения имеют системы контроля предотвращения мошенничества разной мощности. Вместе с нашими партнерами в начале следующего года мы представим рынку руководство по предотвращению мошенничества, которое поможет усилить сопротивление финансового рынка злоумышленникам", — говорит Э. Витувис.

По его словам, мошенники используют сервис мгновенных платежей SEPA, чтобы быстрее вывести обманутые средства. Деньги переводятся не только в Литву, но и в Великобританию, а также в Германию, Голландию и Испанию.

В этом году у 60 процентов жителей Литвы в ближайшем окружении были люди, столкнувшиеся с тем или иным видом мошенничества, и каждый шестой стал жертвой мошенников, выявил репрезентативный опрос мнения населения, проведенный компанией Spinter по заказу PPPCC.

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