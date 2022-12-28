Вице-спикер Сейма уверяет, что правящие готовы созвать внеочередную сессию: мы на низком старте

Хотя осенняя сессия Сейма завершилась только в минувшую пятницу, вице-председатель парламента Паулюс Саударгас говорит, что правящие собрали необходимое количество подписей, если до 10 марта потребуется созвать внеочередную сессию Сейма. По словам политика, поскольку страна сталкивается с большой неопределенностью и экономическими и геополитическими вызовами, члены Сейма всегда должны быть готовы собираться на пленарные заседания и принимать необходимые решения.

"Мы планируем (внеочередные сессии – ELTA), потому что редко удается работать только в сроки, предусмотренные Конституцией. Сейм обычно объявляет внеочередные сессии, внеочередные заседания. Мы в рядах правящих также собрали (...) необходимое количество подписей, чтобы объявить внеочередную сессию, когда это потребуется", - в среду радиостанции Žinių radijas сказал политик.

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Хотя конкретная дата возможной внеочередной сессии не выбрана, П. Саударгас отметил, что парламентарии совместят ее с празднованием Дня защитников свободы – 13 января, поскольку в это время многие политики возвращаются в Сейм.

"В этот период после Нового года Сейм обычно собирается, если это требуется. Сейчас мы не назначаем точную дату заседания, потому что не знаем ее необходимости. Но вызовов вокруг нас, безусловно, достаточно, и, если потребуется, мы заняли низкий старт, чтобы сразу собраться на пленарное заседание для принятия необходимых решений", - сказал он.

Устав Сейма предусматривает, что ежегодно парламент собирается на две очередные весеннюю и осеннюю сессии. Весенняя сессия начинается 10 марта и заканчивается 30 июня. Осенняя сессия начинается 10 сентября и заканчивается 23 декабря.

Внеочередные сессии может созвать председатель Сейма, если собрано не менее трети подписей всех членов Сейма.

ELTA напоминает, что за время этого срока полномочий Сейм собирался на четыре внеочередные сессии.

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