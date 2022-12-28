Президент Литвы: правительство и Сейм приняли правильные решения по компенсации роста цен

Правительство и Сейм приняли правильные решения, чтобы помочь людям и бизнесу после резкого роста цен на энергоносители, считает президент Литвы. По словам Гитанаса Науседы, в обществе ощущалась тревога в ожидании мер помощи, но после их утверждения напряжение спало, поэтому президент называет принятые решения правильными.

"Для меня самое главное, что до принятия этих мер в обществе была такая нервная обстановка, были угрозы всеобщих забастовок и так далее и тому подобное. Бизнес действительно был недоволен, потому что не видел абсолютно ничего, никаких мер поддержки для себя. После того, как они были утверждены, все достаточно быстро успокоилось, и это для меня лучшее доказательство того, что все-таки были приняты правильные решения", - заявил в среду радио LRT Г. Науседа.

Он полагает, что за это правительство и Сейм можно похвалить.

"У меня язык легко поворачивается хвалить и правительство, и Сейм, когда есть повод для этого, но я, конечно, не буду хвалить там, где хвалить не за что", — подчеркнул Г. Науседа.

По его словам, государственная помощь дорого обходится бюджету, но Литва ничем не выделяется на фоне других стран Евросоюза.

"Это было сделано, был предложен действительно адекватный сложившейся ситуации пакет мер, хотя и стоивший немало бюджетных денег, сегодня речь идет о дефиците бюджета, составляющем почти 5 процентов от валового внутреннего продукта, это немало, но, поверьте, многие страны Евросоюза приняли вполне похожие, и, я бы сказал, сопоставимые пакеты мер", - добавил Г. Науседа.

В госбюджете на 2023 год предусмотрено 1,848 миллиарда евро на компенсацию возросших цен на электроэнергию и газ для домохозяйств и предприятий, инвестиции в возобновляемую энергетику. Только на компенсацию цен на газ и электроэнергию жителям было выделено 812 млн евро, а предприятиям - более 200 млн евро.

Кроме того, компании, чьи затраты на электроэнергию составляют не менее 10 процентов, смогут не платить налоги до конца апреля, а 30 миллионов евро помощи будут распределены между компаниями, основная деятельность которых входит в список крайне пострадавших отраслей.

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