Мать пострадавшей 2-летней девочки вину не признает, прокуратура просит суд взять подозреваемых под арест

Прокуроры Шяуляйской прокуратуры совместно с полицией расследуют обстоятельства, во время которых в Расейняй серьезно пострадала двухлетняя девочка. После допроса матери и ее сожителя прокуратура обратилась в суд с просьбой взять подозреваемых под арест.

Прокуратура информирует, что 26 декабря в полиции было начато расследование в связи с нанесением тяжких телесных повреждений.

25 декабря в больницу Расейняй была доставлена двухлетняя девочка, врачи немедленно организовали ее транспортировку к Каунасскую клинику. Врачи выяснили, что девочка могла быть избита, поэтому передали информацию в полицию, полиция начала расследование. Были задержаны 19-летняя мать ребенка и 22-летний сожитель матери.

Статьи по теме: В больницу доставлена малолетняя девочка, задержаны ее мать с сожителем

Во вторник поздно вечером завершился допрос подозреваемых, оба они свою вину отрицали.

Мать и ее сожителя обвиняют в преступлениях по 2 ч. 135 ст. УК ЛР. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от двух до двенадцати лет.

28 декабря прокурор обратился в суд с просьбой взять подозреваемых под арест. Мать просят задержать на 1 месяц, а ее сожителя на 2 месяца.

Полиция расследует все возможные версии происшествия, проводит процессуальные действия.

Прокуратура напоминает, что подозреваемых нельзя считать виновными, пока их вину не доказал суд.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!