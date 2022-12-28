Как сообщили в Вильнюсском городском самоуправлении, все зарегистрировавшиеся на сайте ukrainiankids.lt дети получат рождественские подарки, в которых будут мандарины, сладости и сувениры.
"Для почти 4000 маленьких украинцев, которые нашли убежище от войны в Вильнюсе, это Рождество отличается от обычного — без родителей, которые защищают свободу, без своего дома и друзей", — заявил в пресс-релизе мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
"Я очень благодарен, что не только официальные учреждения, но и множество частных инициатив заботятся об их повседневной жизни и эмоциональном благополучии. Давайте поможем новым жителям Вильнюса чувствовать себя здесь как дома - до тех пор, пока они не смогут вернуться на родину", - отметил он.
На мероприятии выступят исполнители из Литвы и Украины.
Угощение и подарки организуют волонтеры, собранные творческой группой "Дети тысячелетия Литвы", праздник устроен на пожертвования отдельных людей и предприятий.
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