Новогодние праздники в Литве: легенды о бурном веселье не смолкают до наших дней

Приближается Новогодняя ночь. У многих встреча Нового года ассоциируется с весельем, танцами и бурными вечеринками, а как было в прошлом? Какой из городов был самым шумным в праздники? И как совсем недавно выглядела Кафедральная площадь после Новогодней ночи?

Этнолог, доцент университета им. Витаутаса Великого Даля Сенвайтите сказала Delfi, что "день нового календаря" 1 января по Григорианскому календарю в Великом Княжестве Литовском отмечали с 1582 года. Кстати, Литва – одна из стран, где новый календарь стали использовать раньше всего. Активно праздновать Новый год на территории Литвы начали в конце 19–начале 20 в., особенно популярным этот праздник стал в межвоенные годы в Каунасе. В межвоенные годы самое торжественное празднование проходило во дворике Военного музея, где организовывали публичный праздник для жителей: звонили в колокол, военный оркестр исполнял марш, отдавали дань памяти неизвестному солдату, вспоминали захваченный Вильнюс, выстреливали "ракеты". Между тем избранные - президент, чиновники и офицеры с семьями встречали Новый год в Доме офицеров.

Vilnius, 1986 m. gruodžio 31 d. (ELTA). Naujieji metai. Foto: ELTA

Этнолог отметила, что все вечера с Рождества по 6 января (День трех королей) считались святыми, а значит, подходили для празднования. Люди верили, что в этот период, включая новогодний вечер, можно гадать: чаще всего гадали девушки.

Фейерверки как символ Нового года появились в межвоенные годы. В городах стреляли ракетами. Особенно популярной эта традиция была в Каунасе, в деревнях этот обычай не был распространен. В межвоенные годы появилась традиция украшения улиц и домов, особенным акцентом стало праздничное освещение зданий. В советское время запускали сигнальные ракеты.

Сенвайтите сказала, что Новый год тогда был праздником веселых вечеринок и поздравлений: в 1893 г. в статье в издании Varpаs "Как всякие создания встречают Новый год" иронически описывали людей, которые особенно шумно праздновали этот праздник, организовывали "балы Сильвестрова дня", на которых "веселились, танцевали до сумасшествия, повторяли друг другу "счастливого года", веря, что могут так заставить "год" быть счастливым".

В Вильнюсе – все больше солидности?

Несмотря на то, что в то время Каунас выделялся традициями встречи Нового года, Вильнюсу тоже есть о чем вспомнить: до пандемии улицы Вильнюса на Новый год были запружены людьми. Однако жительница столицы Вайда сказала, что вильнюсцы и гости столицы стали праздновать "вежливее".

"Мы много лет подряд ходим в Новогоднюю ночь на Кафедральную площадь. Не ходили только в пандемию, поскольку это запрещалось. Но мы живем рядом – поэтому видели, что немногие обращали внимание на запрет.

Vilnius, 1988 m. sausio 4 d. (ELTA) Naujametinė eglė Gedimino aikštėje. Foto: ELTA

Но, мне кажется, что люди стали "нормальнее": раньше в Новый год в центре города валялись битые бутылки, были драки, конфликты, кричали пьяные. Были большие толпы людей и раньше, и сейчас – мне кажется, сейчас люди стали культурнее", – считает Вайда.

С ней согласен Эгидиюс, который живет в столице 12 лет: "Новогоднее лицо Вильнюса меняется к лучшему. Раньше если выходишь в эту ночь в центр, то вокруг было много пьяных, были опасения, что может разгореться конфликт, несмотря на то, что ты этого не хочешь. Но мы с женой и друзьями ходили на Кафедральную площадь еще до пандемии и заметили, что люди меняются. Все меньше пьяных, меньше всего, что делало атмосферу неуютной".

VILNIUS, 2000 01 02 VILNIAUS GATVĖS PO NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO. KĘSTUČIO VANAGO /ELTA/ NUOTR. Foto: ELTA

Фотографии, сохранившиеся в архивах, позволяют верить словам собеседника: на некоторых фото видны не вежливые люди, а участники дебоша, вокруг валяются битые бутылки, слышались крики, стояли кареты скорой помощи.

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