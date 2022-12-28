В последние дни уходящего года зимней погоды не будет

В среду днем в Литву придет теплый атмосферный фронт, а с ним - смешанные осадки.

Будет облачно с небольшими прояснениями. Во многих районах ожидаются осадки, в основном мокрый снег, на западе - дождь. Будет дуть юго-западный, южный ветер, у моря порывы ветра достигнут 15-17 м/с.

Юго-западный ветер принесет потепление, будет 0-2 градуса тепла, у моря до 4 градусов тепла.

В ночь на четверг с запада придет зона смешанных осадков. Во многих районах на смену снегу придет мокрый снег, дождь. Местами прогнозируют гололед. Будет дуть достаточно сильный ветер, на взморье скорость порывов ветра достигнет 15 м/с. Ночь будет теплой, в большинстве районов будет 0-3 градуса тепла, только на северо-востоке будет до -1 градуса.

В четверг днем по-прежнему будет облачно. В большинстве районов ожидается дождь. Температура будет совсем не зимней: будет 2-7 градусов тепла.

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