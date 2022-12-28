Особое место в Литве: покой здесь обретают даже "перегоревшие" трудоголики

Литовское взморье с сосновым бором издавна является привлекательным местом для восстановления здоровья. Летом здесь кипит жизнь, можно найти массу развлечений, а в холодное время года Паланга встречает романтикой и покоем. Что может быть лучше тихого отдыха после тяжелых трудовых будней и праздничных хлопот?

Виды говорят за себя

Если вы спросите у местных жителей, чем заняться в Паланге или в Швянтои в холодное время года, многие с улыбкой ответят - ничем, просто отдыхать. Сюда за покоем приезжает все больше жителей крупных городов, многие покупают там второе жилье.

Представитель Палангского муниципалитета Милда Гедвилене сказала, что как местные жители, так и приезжие много гуляют, спокойно проводят время в кругу близких и друзей.

"Виды здесь красочные. Во все времена года Паланга выделяется своей красотой, зима не исключение. Просто наслаждайтесь природой. Мы предлагаем уделить время себе, побыть с собой, близкими, наслаждаться каждым мгновением. Для этого подойдут прогулки вдоль моря, по оздоровительной тропе Labrytys, по тропинкам в сосновом бору – это отличная терапия леса и моря, – сказала Гедвилене. – Шум сосен во время прогулок в бору или в парке Бирутес – это как медитация, слияние с природой. Это может помочь снизить стресс, упорядочить мысли принять важные решения".

Foto: Stop kadras

Гедвилене сказала, что именно пустота на взморье, когда нет летней суеты, наводит на ясные мысли, а если море бурное – то его вид успокаивает.

Место, где бури успокаивают ум

"Посетите палангский пирс: каждый раз в этом месте природа дарит разные виды на море и небо. Люди приходят полюбоваться бурным морем, это захватывающая картина. Правда, надо помнить о безопасности и теплой одежде", – советует Гедвилене.

Она упоминает, что ходьба - естественная и жизненно важная физическая деятельность. Учеными доказано, что ходьба побуждает в человеке творческую жилку, снижает напряжение, уменьшает психологическое напряжение, давление, даже уровень сахара.

Гедвилене призывает много гулять не только молодежь, семьи с детьми, но и людей старшего возраста, поскольку ходьба благотворно влияет на память.

Отдых, который согревает

Если в холодное время года вы больше любите тепло, а любоваться природой предпочитаете через окно, то разные виды деятельности можете найти в гостиницах, СПА-центрах и в бассейне.

Palangos baseinas Foto: Rūta Lapė

"В Палангском бассейне наслаждаться процедурами могут все желающие, даже малыши. Можно сходить в баню, поплавать в бассейне. Палангский бассейн – отличное место для семей", – заметила Гедвилене.

Гостиницы предлагают услуги СПА-центров, массаж, комнаты со льдом.

Выбирайте, что вам по душе и оставляйте все заботы за порогом Паланги.

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