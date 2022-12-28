В сердце Вильнюса появилась скульптура волка, но не железная

Для детей на Ратушной площади Вильнюса создали художественную инсталляцию.

Управляющий Ратушной площадью Перлис Вайсета сказал MadeinVilnius.lt, что проект был задуман еще до потепления и от него решили не отказываться, несмотря на дождь и плюсовую температуру.

Для осуществления идеи компании Grinda и Ekonovus доставили на площадь снег. Его свозили с улиц города.

"Над идеей работала группа скульпторов – Лютаурас Греже, Марюс Скрудзинскас, Миндаугас Тендзегольскис, Вилюс Тендзегольскис и Марюс Завадскис. Они создали скульптуру снежного волка, смотрящего в звездное небо и охраняющего Вильнюс", – сказал Вайсета.

В этом году на Ратушной площади не ставили елку, поэтому и появилась идея подарить вильнюсцам праздничное настроение. Задумывались и другие скульптуры, но из-за потепления они не появятся.

В создании снежных инсталляций на Ратушной площади участвовали и детсадовцы из детских садов Krivūlė, Voveraitė, Gudrutis, Užupiukas, Du Gaideliai; а также школьники из школ им. Й.Басанавичюса, Пятраса Вилейшиса, Антанаса Венуолиса, Патирчу сленё, Эурека, Национальной школы искусств им. М.-К.Чурлёниса.

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