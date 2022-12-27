Экономист рассказал, что будет большей проблемой, чем высокие цены

После того как президентская служба заявила, что надо предпринимать меры для снижения цен на продукты питания, экономист Марюс Дубниковас сказал, что с трудом представляет себе подобное. По его словам, тут может помочь лишь одно – снижение НДС, но, жители, скорее всего, этого не почувствуют. Экономист сказал, что в следующем году внимание будет сосредоточено на другом.

"Снижение цен не имеет особых перспектив. Чтобы не говорили, их диктуют мировой рынок. Мы - открытый рынок, который покупает товары за границей, привозит их и т.д. Если бы у нас были дешевле товары, их вероятно просто не было бы, их купили бы извне", – сказал Дубниковас.

Основное, что мы можем сделать, это снижение цен на энергоресурсы.

"Это главный ключ. Если у нас будет возобновляющаяся энергетика, зеленая энергетика, мы сможем конкурировать в той же Европе, а предприниматели смогут предложить более дешевые товары. Трудно себе представить какие-то другие способы снижения цен, кроме одного – снизить НДС на несколько процентов, но я сомневаюсь, что жители ощутят это", – сказал экономист.

По словам Дубниковаса, именно цены на продукты в последнее время выросли больше всего, в некоторых случаях на 40%.

"Но в любом случае я сомневаюсь в то, что в следующем году мы будем обсуждать цены на продукты. В следующем году мы больше будем говорить об изменениях процентной ставки, это коснется всех, у кого есть кредиты. Я думаю, что больше будут говорить об этом, а цены на продукты уйдут на задний план", – сказал Дубниковас.

"В следующем году будет больше давление, связанное с процентной ставкой. Несколько лет назад сообщалось, что средний кредит составлял 90 000 евро, но было бы легче считать, если брать 100 000 евро. Каждый дополнительный процент ставки - это дополнительные 1000 евро для семьи, взявшей ипотеку в год. Есть вероятность, что процентная ставка вырастет до 5%, это значит, что среднестатистическая семья заплатит дополнительно по 5000 евро в год. Это серьезнее изменений в ценах на питание", – подчеркнул экономист.

"Это будет новой темой, о которой мы будем говорить с конца лета", – прибавил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!