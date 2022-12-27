Центробанк Литвы: увеличивается число литовцев, положительно оценивающих евро это обусловили геополитические вызовы 2022 года

Из-за возникших геополитических угроз в 2022 году возросло положительное отношение жителей Литвы к евро, отмечает Центробанк Литвы (ЦБ).

По данным ноябрьского опроса Евробарометра, 68 проц. жителей Литвы считают, что евро выгоден для Литвы – это на 4 проц. больше, чем в прошлом году. 12 проц. жителей Литвы не знают или не определились по поводу пользы евро.

"Вероятно, самой важной причиной возросшей благосклонности литовцев к евро является оценка важности геополитической безопасности. После начала российской агрессии в Украине часть жителей Литвы снова осознала преимущества западного демократического мира. Нахождение в едином экономическом и валютном союзе не является исключением. Это отражается и в результатах опроса Евробарометра: значительно увеличилась доля литовцев, которые чувствуют себя европейцами больше из-за евровалюты", - в сообщении цитируется главный экономист Отдела денежной политики Центробанка Литвы Линас Юркшас.

По словам эксперта Центробанка, сразу после введения евро в 2015 г. в пользе этой валюту убедилось более половины жителей страны, но вскоре недоверие к единой европейской валюте начало ослабевать.

По словам Л. Юркшаса, это было вызвано распространившимся в обществе и СМИ недовольством в связи с ростом цен на отдельные товары, вялым восстановлением экономики еврозоны и страхом перед возможным финансовым кризисом.

"Однако с 2017 г. наблюдается устойчивый рост числа жителей Литвы, которые положительно оценивают евро – это в значительной степени можно объяснить тем фактом, что рост заработной платы был постоянно выше, чем рост цен", - говорит экономист Центробанка.

В 2021 г. благосклонность литовцев к евро, отмечает он, незначительно снизилась. По словам Л. Юркшаса, недоверие к евро снова начало возрастать, поскольку во второй половине 2021 г. ускорился рост цен на товары и услуги, а инфляция в Литве росла быстрее, чем в остальной части еврозоны.

По его словам, по сравнению с предыдущими кризисами, когда страна еще не перешла на евро, к "исключительному шоку" этого года литовская экономика оказалась более устойчивой.

По прогнозам ЦБ Литвы, в этом году реальный валовой внутренний продукт страны должен вырасти на 2,5 проц. Примечательно, что численность занятых также значительно выше, чем в конце прошлого года, а зарплата в среднем в этом году должна вырасти почти на 13 проц.

Литва занимает 13-е место среди стран еврозоны по уровню доверия к евро, немного отставая от среднего показателя по еврозоне – 69 проц. Больше всего евро доверяют в Финляндии, Ирландии, Мальте и Эстонии (82, 80 и по 78 проц.), меньше всего - в Италии, Люксембурге и на Кипре (63, 61 и 59 проц.).

По словам Л. Юркшаса, то, как в дальнейшем изменится доверие жителей Литвы к евро, будет зависеть от того, насколько вырастут реальные доходы населения, будут ли они увеличиваться больше, чем инфляция.

"Согласно прогнозам Центробанка, в 2023 г. рост зарплаты и цен будет очень схожим – чуть выше 9 проц. Разница между ростом зарплаты и цен должна во многом определить баланс благосклонности к евро в будущем", - считает экономист Центробанка.

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