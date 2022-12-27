Исследование: более половины молодых жителей Литвы из-за инфляции не могут позволить себе то, что позволяли раньше

ELTA ru.DELFI.lt

Asociatyvi nuotrauka Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Более половины молодых жителей Литвы утверждают, что из-за инфляции они больше не могут позволить себе то, что могли позволить себе раньше. Более чем каждый второй житель Литвы в возрасте 18-29 лет указывает, что инфляция повлияла на возможности удовлетворять свои потребности. Согласно исследованию, проведенному по инициативе банка SEB, 53 проц. молодых жителей страны отмечают, что они больше не могут позволить себе то, что позволяли до сих пор, говорится в пресс-релизе.

Основным средством борьбы с ростом цен среди молодого населения является сокращение расходов на не самые необходимые нужды. Более трети (38 проц.) участников исследования сокращают расходы на развлечения, 32 проц. меньше тратят на одежду и обувь. Седьмая часть (14 проц.) в этом году экономила за счет планов на летний отпуск, и почти 4 из 10 опрошенных ищут дополнительную работу или работу с более высокой зарплатой. Статьи по теме: Эксперты назвали главное экономическое событие 2022 года: это заставило жителей и государство изменить свое поведение Увеличивается число молодых людей, выделяющих большую часть своих расходов на питание и жилье По данным исследования, в 2021 году 16 проц. молодых жителей утверждали, что больше всего тратят на жилье, а в этом году таких респондентов было в два с половиной раза больше (41 проц.). 33 проц. молодых людей указали, что наибольшую часть средств они выделяют на транспорт, отмечается в сообщении. Более тщательно планируют финансы С другой стороны, быстро меняющаяся экономическая ситуация побудила молодых жителей страны бережнее относиться к своим финансам и еще более ответственно ими распоряжаться. В этом году 42 проц. респондентов указали, что всегда планируют свои расходы – почти в полтора раза больше по сравнению с 2021 г. Всегда свои расходы планируют 42 проц. мужчин и 35 проц. женщин. Правда, женщины сравнительно чаще планируют более крупные, а не ежедневные расходы. Десятая часть опрошенных молодых людей указывает, что не планирует расходы, но так или иначе выкручивается. 2 проц. респондентов в возрасте 18-29 лет тратят все и чаще всего сталкиваются с нехваткой средств, отмечают в сообщении. Исследование экономии и финансового поведения молодежи банка SEB было проведено компанией "Norstat" в октябре этого года. В опросе приняли участие 500 жителей Литвы в возрасте от 18 до 29 лет. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!