Вильнюсскую елку-торт портал BBC включил в десятку самых впечатляющих елок мира. Литовская елка занимает в списке первое место.

1. Vilnius, Lithuania
Foto: Shutterstock
Статьи по теме:
Вильнюс - в списке 35 городов мира, в который попадает не всякий город
В Вильнюсе планируют рекордную рождественскую елку: цена выросла в три раза

BBC в Instagram поделился записью, в которой предлагает увидеть десять самых впечатляющих елок в мире.

4. Caracas, Venezuela
Foto: Scanpix

В десятку входят также елки Гонконга, Стокгольма, Каракаса и Киева.

2. Hong Kong, China
Foto: Shutterstock

С 6 по 10 места занимают елки Нью-Йорка, Праги, Милана, Лондона и Варшавы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!