Вильнюсскую елку-торт портал BBC включил в десятку самых впечатляющих елок мира. Литовская елка занимает в списке первое место.
BBC в Instagram поделился записью, в которой предлагает увидеть десять самых впечатляющих елок в мире.
В десятку входят также елки Гонконга, Стокгольма, Каракаса и Киева.
С 6 по 10 места занимают елки Нью-Йорка, Праги, Милана, Лондона и Варшавы.
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