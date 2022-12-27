В ноябре LTG Cargo перевезла почти вдвое меньше грузов, чем год назад. Причина - санкции против РФ и Беларуси

BNS ru.DELFI.lt

По предварительным данным, грузоперевозочная компания группы "Литовских железных дорог" LTG Cargo в ноябре перевезла около 2,6 млн тонн грузов - на 44% меньше, чем год назад.