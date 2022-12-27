"Содра" напоминает: с Нового года увеличатся взносы по обязательному налогу на здравоохранение

С Нового года в Литве повышается минимальная зарплата, поэтому самозанятые будут платить больше налогов. В частности увеличится обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ).

С января жители должны переводить на счет Фонда социального страхования ("Содры") 58,63 евро в месяц (в 2022 г. взнос составлял 50,95 евро в месяц). Налог увеличится на 7,68 евро в месяц.

"Если самозанятые и фермеры заплатят не всю сумму, они не будут застрахованы, им придется самим платить за услуги здравоохранения. Внимательнее должны быть и те жители, которые установили в э-банкинге автоматический ежемесячный перевод средств – они должны изменить установленную сумму", – предупреждает представитель "Содры" Лаймонас Рудис.

Жители Литвы обязаны платить ОНЗ. Застрахованным государство гарантирует бесплатные услуги здравоохранения, если у человека не оплачена страховка, он должен сам платить за услуги врачей. Если человек работает по трудовому соглашению, ОНЗ за него переводит работодатель.

Лица до 18 лет, студенты-очники, безработные и другие группы страхуются за счет государства. Если человек не работает, не ищет работу и не застрахован государством, то должен платить58,63 евро в месяц сам.

Если человек не переведет взнос по ОНЗ, то он лишается страховки, плюс за ним накапливается долг, который все равно придется погасить.

С июля 2022 года все взносы по социальному страхованию и ОНЗ жители должны переводить о новому коду – 444.

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