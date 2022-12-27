Соцопрос жителей Литвы: установленного законом согласия на секс достаточно - мнение большинства

Более половины опрошенных полагают, что нынешний порядок согласия на сексуальные отношения в Литве оптимальный, показал опрос Vilmorus по заказу BNS.

После регистрации Сеймом поправки к Уголовному кодексу (УК) о том, что для совершения полового акта необходимо явно выраженное добровольное согласие - 56,6% опрошенных заявили, что достаточно нынешней формулировки о сексуальном принуждении.

12,5% опрошенных полагают, что такая поправка в Уголовный кодекс необходима, а 30,9% опрошенных заявили, что у их нет мнения по этому вопросу.

Женщины, молодежь и жители Вильнюса и других крупных городов скорее одобряют поправку, а наиболее скептически настроены жители регионов. Среди тех, у кого нет мнения по этому вопросу выделялась группа школьников и студентов - 54,8%.

Контролер по вопросам равных возможностей Бируте Сабатаускайте, комментируя результаты опроса, заявила, что защита жертв сексуального насилия должна быть усилена независимо от общественного мнения.

"Тринадцать государств Европейского Союза уже имеют правила, аналогичные предложенным, — они в конечном счете определили, что существующая защита недостаточна. В то же время изменение существующего регулирования способствовало бы изменению отношения общества, снижению обвинения жертв", - заявила BNS Б. Сабатаускайте.

Она также отметила, что на результаты опроса повлияло то, то некоторые политики и другие общественные деятели публично высмеивали данные поправки.

Между тем, один из руководителей Генеральной прокуратуры Саулюс Версецкас, раскритиковавший поправки, утверждает, что предложение получило противоречивые оценки, поскольку нечеткие формулировки программируют проблемные ситуации.

Поправки к закону зарегистрировала представитель правящей Партии свободы Моргана Даниэле с группой парламентариев из разных фракций.

Законопроектом предлагается дополнить статью, устанавливающую, что принуждение к половому акту имеет место также при совершении полового акта или удовлетворения иного полового влечения без явного согласия лица или при принуждении его к совершению таких действий с другим лицом.

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