"Сокращение очередей к врачам должно стать приоритетной задачей. (...) Говоря о сокращении очередей, необходимо также выполнять те быстрые работы, где плоды низкодоступны. Например, пересмотреть порядок направлений к врачам", - радиостанции Žinių radijas во вторник сказала И. Сегаловичене.

По ее словам, действующая система направлений удобна для "бюрократов, бухгалтерии по оплате услуг", но не для людей.

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"Часть направлений просто потеряли смысл. Например, женщина обнаруживает уплотнение в груди или ощущает гинекологические недуги. Почему люди с болью в колене или ухе или ухудшением зрения не могут зарегистрироваться напрямую к врачам-специалистам? И необходимо тратить драгоценное время, чтобы записаться к семейному врачу, чтобы он выдал направление, что в приведенных мною примерах по сути является искусственным и избыточным по своему смыслу действием", - прокомментировала советник президента.

Она также обозначила другие системные проблемы, которые необходимо решать в 2023 году – реформирование сети медучреждений, нехватка врачей и расширение возможностей медицинских бригад.

"И, конечно, система регистрации единого стандарта. (...) Сокращение бюрократии для семейных врачей и специалистов", - отметила И. Сегаловичене.

"Эти три низко висящих плода могли бы дать быстрый эффект и организовать более единую, упорядоченную систему направлений, которая сократила бы эти очереди", - подчеркнула советник президента.

По ее словам, система здравоохранения является важным приоритетом следующего года: "После пандемии мы не можем позволить себе ни одной избыточной смерти".

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