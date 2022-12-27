Советник президента Литвы: сокращение очередей к врачам должно стать приоритетной задачей

Главный советник президента по вопросам социальной и экономической политики Ирена Сегаловичене одной из задач следующего года называет налаживание системы направлений к врачам-специалистам. По ее словам, таким образом будут решены еще две проблемы – очереди к врачам и бюрократия.

"Сокращение очередей к врачам должно стать приоритетной задачей. (...) Говоря о сокращении очередей, необходимо также выполнять те быстрые работы, где плоды низкодоступны. Например, пересмотреть порядок направлений к врачам", - радиостанции Žinių radijas во вторник сказала И. Сегаловичене.

По ее словам, действующая система направлений удобна для "бюрократов, бухгалтерии по оплате услуг", но не для людей.

"Часть направлений просто потеряли смысл. Например, женщина обнаруживает уплотнение в груди или ощущает гинекологические недуги. Почему люди с болью в колене или ухе или ухудшением зрения не могут зарегистрироваться напрямую к врачам-специалистам? И необходимо тратить драгоценное время, чтобы записаться к семейному врачу, чтобы он выдал направление, что в приведенных мною примерах по сути является искусственным и избыточным по своему смыслу действием", - прокомментировала советник президента.

Она также обозначила другие системные проблемы, которые необходимо решать в 2023 году – реформирование сети медучреждений, нехватка врачей и расширение возможностей медицинских бригад.

"И, конечно, система регистрации единого стандарта. (...) Сокращение бюрократии для семейных врачей и специалистов", - отметила И. Сегаловичене.

"Эти три низко висящих плода могли бы дать быстрый эффект и организовать более единую, упорядоченную систему направлений, которая сократила бы эти очереди", - подчеркнула советник президента.

По ее словам, система здравоохранения является важным приоритетом следующего года: "После пандемии мы не можем позволить себе ни одной избыточной смерти".

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