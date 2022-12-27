ВРИО премьера будет министр энергетики Дайнюс Крейвис.

В последний раз Шимоните отдыхала в августе этого года.

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