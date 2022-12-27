На смену зимним морозам снова идет потепление

На Рождество в Литву ненадолго вернулись морозы, а сейчас снова пришли потепление.

Во вторник днем будет облачно. Прояснения возможны лишь местами, в основном на западе. Во многих районах прогнозируют кратковременные осадки. В основном будет идти дождь, местами на западе мокрый снег. Усилится ветер. Порывы ветра будут достигать 15–17 м/с, у моря до 20 м/с. В Литву придет теплая масса воздуха, днем будет 1–6 градусов тепла. К вечеру температура снизится, прогнозируют гололед.

В ночь на среду осадки возможны лишь местами. Кое-где возможны осадки. Сохранится сильный ветер, у моря порывы будут достигать 15–18 м/с. Будет от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. У моря будет 2–3 градуса тепла. На части территории Литвы прогнозируют гололед.

В среду днем в Литву придет новая зона осадков. Снова будет идти мокрый снег, на западе дождь. Температура составит 0–4 градуса тепла.

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