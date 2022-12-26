"Подарки" Лукашенко Литве: речь не только о нелегальных мигрантах

Литовские пограничники говорят, что белорусские пограничники часто помогают нелегальным иммигрантам пересечь границу. Они оказывают помощь не только нелегалам, но и контрабандистам. Заместитель главы Погранслужбы Литвы Римантас Петраускас рассказал LNK, в каких именно местах ситуация наиболее сложная.

“Данные, собранные погранслужбой в этом году, позволяют сделать вывод, что потоки контрабанды в Литву в этом году увеличились. И есть определенные тенденции, скажем, увеличились и объемы контрабанды сигарет, и количество случаев.

Но количество случаев, наверное, выделяется, и этот рост был вызван тем, что количество контрабанды меньше, однако попыток стало больше", - сказал LNK Р. Петраускас.

По его словам, контрабанда через границу переправляется как дронами, так и водными путями, через погранпереходы.

“Количество перевозимых сигарет уменьшилось, но количество таких случаев увеличилось. Это характерно практически для всего участка границы с Беларусью", - отметил он.

По словам Р. Петраускаса, белорусские пограничники занимают нейтральную позицию, и уже только это является негативным моментом.

Rimantas Petrauskas Foto: ELTA / Marius Morkevičius

"Это уже как некая угроза. Что касается нелегальной миграции, то у нас есть данные, что должностные лица помогают как разрушением забора, так и формированием групп мигрантов, переброской их на литовскую сторону”, — сказал заместитель главы погранслужбы.

Он утверждает, что в течение этого года было зафиксировано около 500 попыток повреждения забора.

“Конечно, в зимний период поток мигрантов уменьшается, и, конечно же, уменьшается количество случаев повреждения забора”, - сказал Р. Петраускас.

Он отметил, что попытки повреждения забора обычно фиксируются в местах, где еще нет камер видеонаблюдения.

Заместитель главы погранслужбы Р. Петраускас заявил, что агрессивная политика Беларуси в отношении Литвы и Европейского Союза (ЕС) не дает “никакой надежды, возможности расслабиться”.

“Мы считаем, что политика со стороны Беларуси в следующем году никак не изменится. Как в плане контрабанды, так и в плане нелегальной миграции. И вызовы, которые были в этом году, останутся и в следующем году", - сказал собеседник LNK.

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