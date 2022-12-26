Анализ: успеваемость в школах нацменьшинств за последние несколько лет улучшилась

Согласно анализу, проведенному специалистами Национального агентства по образованию (НАО), за последние четыре года результаты в школах национальных меньшинств улучшились.

“За четыре года результаты основных образовательных достижений в школах национальных меньшинств улучшились, а средний показатель вырос на 0,6 балла”, — заявила аналитик НАО Даля Сурвутайте, представляя исследование на заседании Комитета Сейма по науке и образованию в декабре.

Последние экзамены на аттестат зрелости лучше сдавали в польских школах

Анализ состояния образования в школах национальных меньшинств, проведенный в 2021 году, показывает, что с 2018 года в школах национальных меньшинств улучшились результаты проверки как основных образовательных достижений (ООД), так и государственных экзаменов на аттестат зрелости (ГЭАЗ).

Средние результаты основных образовательных достижений учеников, которые учатся на русском и польском языках, по математике, а также по литовскому языку и литературе у тех, кто учится на польском языке, увеличились на 0,6-1,2 балла.

Результаты ООД 2018-2021 также показывают больший прогресс, достигнутый учащимися, обучающимися на польском языке — их достижения стали немного выше, чем у тех, кто учится на русском языке.

В 2021 году средние результаты по литовскому языку и литературе у учащихся с польским языком обучения составили 6,2 балла, а математики – 6,4 балла из 10; эти результаты были на 0,3-0,4 балла выше, чем у учащихся с русским языком обучения.

Средние результаты по математике у польскоязычных учащихся были такими же, как средние результаты литовскоязычных учеников.

В 2021 году результаты ГЭАЗ выпускников, обучающихся на польском языке, также были несколько выше, чем у обучающихся на русском языке. Хотя бы один экзамен на аттестат зрелости сдали 83% учеников русских и 87% учеников польских школ; три и более ГЭАЗ - 48,7% и 51% учащихся соответственно.

Однако, если брать период с 2018 по 2021 год, показатели учеников с русским языком обучения улучшились больше всего: число тех, кто сдал хотя бы один экзамен на аттестат зрелости, увеличилось на 2 процентных пункта, а три и более - на 11 процентных пунктов.

Исследователи также отмечают, что к успеваемости как представителей национальных меньшинств, так и учащихся в целом по стране, применима тенденция, согласно которой более низкая успеваемость учащихся отмечается в школах в сельской местности, нежели у учащихся школ в городах.

Язык национальных меньшинств — в 95 школах

Аналитики указывают, что сеть общеобразовательных школ на языках национальных меньшинств с 2018 года принципиально не изменилась — она сократилась на две школы.

В Вильнюсском городском самоуправлении стало на одну школу больше, однако в Ширвинтском районе школы не осталось. Сеть школ национальных меньшинств в самоуправлении Шальчининкского района сократилась на две школы.

Всего обучение на языках национальных меньшинств в 2020-2021 учебном году осуществлялось в 95 общеобразовательных школах 9 муниципалитетов, а дошкольное образование – в 82 учреждениях восьми муниципалитетов.

В 2021-2022 учебном году на языках национальных меньшинств обучались 47 438 учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений. Более 21 000 учащихся обучались на нескольких языках, более 14 000 — на русском.

Доля учащихся, относящихся к группе польского национального меньшинства, составляет более 10 тысяч. 288 учеников обучались на белорусском языке.

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