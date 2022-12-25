Пять самых маленьких и самых дорогих квартир в Литве

Цены на недвижимость в Литве стабилизируются, но не все продавцы склонны снижать цены. Даже если квартира площадью всего 18 кв. м, продавец смело просит больше 6000 евро за 1 кв. м. Глава одного из порталов недвижимости в Литве Гедрюс Зинкус рассказал о 5 самых маленьких, но очень дорогих квартирах в Литве.

На странице kampas.lt, сейчас можно найти самую маленькую из продаваемых в Литве квартир, но стоит она 110 000 евро. Площадь квартиры - 18 кв. м. Квартира находится в Паланге, на ул. Витауто.

В объявлении сказано, что квартира полностью оборудована. Все работы завершены в 2021 г. Квартира находится на третьем этаже трехэтажного дома. В нее ведет отдельный вход с улицы. В квартире большие окна, есть 5-метровый балкон с видом на палангский храм. В доме оборудованы видеокамеры и система защиты. Это квартира для отдыха. В сообщении сказано, что в год от аренды квартиры можно вернуть 10% ее стоимости. Отдельно можно купить место для парковки. Стоянка стоит 15 000 евро.

Другая самая дорогая квартира находится не в столице, а в Клайпеде. 65 000 евро или 5416 евро за 1 кв. м за квартиру площадью 12 кв. м на ул. Шяулю в Клайпеде.

Квартира находится на третьем этаже трехэтажного дома, она полностью оборудована, продается со всей бытовой техникой. Квартире принадлежит подвал и место для парковки во дворе.

Столица занимает третье место в списке самых дорогих малогабаритных квартир. В Вильнюсе, на ул. Студенту, продают квартиру площадью 17,93 кв. м. Квартира находится в общежитии, построенном в 1962 г. В 2021 году общежитие было реновировано. Квартира хорошо оборудована, ее продают с бытовой техникой и мебелью. Цена – 83 000 евро, или 4882 евро за 1 кв. м. Сейчас квартиру сдают в аренду, ее годовой доход - 8% от стоимости.

В Клайпеде продают и еще одну небольшую квартиру - 17 кв. м за 60 000 евро. Квартира находится на ул. Диджёи вандянс. Квартира после ремонта, окна выходят на юг, поэтому не слышно городского шума.

Пятое место в списке занимает квартира в Каунасе, в микрорайоне Дайнавос. Площадь квартиры 18 кв. м. Квартира находится в кирпичном доме 1968 г, на пятом этаже из 5, на ул. Партизану. Квартиру продают с новой мебелью и бытовой техникой. Сейчас квартиру сдают в аренду.

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