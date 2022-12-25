За работу с детьми со спецпотребностями - зарплата 350 евро

350 евро – такую зарплату в одной вильнюсской прогимназии предлагают помощнику учителя, который будет работать с детьми со спецпотребностями. Как представители министерства, так и представители школы говорят, что к помощнику учителя требования небольшие, поэтому такая и зарплата.

Вильнюсская прогимназия им. С.Станявичуса ищет помощника учителя, который будет работать с 1-2 учениками, этим объявлениям делятся пользователи фейсбука. Спецпедагог должен ходить на уроки с детьми и помогать им выполнять задания.

"Работа в первой половине дня, поэтому можно по вечерам работать или учиться: понедельник 5 уроков, вторник 6 уроков, среда 5 уроков, четверг 4 урока, пятница 6 уроков (6 уроков заканчиваются в 14 ч.). Зарплата около 350 евро "на руки", – сказано в сообщении.

В понедельник Министерство образования, науки и спорта сообщило, что с 2024 года все школы будут открыты для детей со спецпотребностями, поэтому примут больше помощников педагогов. Министр Юргита Шюгждинене сказала, что пока спецпедагогов не хватает, но ситуация понемногу улучшается.

На объявление о вакансии откликнулся учитель истории Альгис Битаутас. Он написал в фейсбуке: "Сегодня я вернулся еле живой из этих учебных учреждений. Включаю новости: госпожа говорит о 2024 годе. Это все, что вам нужно знать о таком комбинированном обучении".

"Добро пожаловать в мир не пиара", – отметила журналист издания Reitingai Йоне Кучинскайте, поделившись объявлением.

Журналист Delfi говорил с представителем парламентского Комитета по образованию Вилией Таргамадзе. Она считает, что предлагаемая зарплата - слишком маленькая. Правда, она считает, что и требования к человеку, претендующему на такую позицию, должны быть выше.

"Надо сказать, что помощников учителей не хватает. Но зарплата у них совершенно неадекватная, это минимум, плюс ответственность. Требуется всего лишь среднее образование. А если в 2024 г. осуществят вовлеченный вариант обучения, будет более широкий спектр спецпотребностей, к этому нужна подготовка.

Надо думать, как подготовить к работе с детьми со спецпотребностями и думать о повышении зарплат, они не попали в список тех, кому будут регулярно повышать зарплаты", – сказала Таргамадзе.

Сейчас требуется, чтобы помощник учителя был человеком со средним образованием, умел общаться со школьниками, разбирался в специфике расстройств, умел объяснять ученикам учебный материал, выполнял задачи, поставленные учителем, помогал ребенку собирать вещи, ходить в столовую, одеваться, ориентироваться в пространстве и т.д. Также надо уметь общаться с учителем, спецпедагогом, психологом, логопедом, другими специалистами и с родителями детей.

Поскольку от помощника учителя не требуют высокой квалификации, ему предлагают небольшую зарплату.

Однако министерство согласилось с тем, что прогимназия им. С.Станявичуса предлагает на самом деле небольшую зарплату, ниже минимальной.

"Вероятно, зарплата такая, потому что предлагается меньше ставки. Если помощник учителя работает на полную ставку, зарплата не должна быть ниже минимума", – сказано в ответе министерства.

Директор прогимназии Дайва Бредене сказала Delfi, что кандидата на этот пост уже нашли. Но школа готова принять еще одного, если найдется желающего.

"Мы бы хотели, чтобы с такими детьми работали профессионалы, но их не очень готовят, но, насколько мне известно, планируют готовить", – прибавила она.

В прогимназии есть 50 детей со спецпотребностями, но не всем им нужна помощь помощника учителя.

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