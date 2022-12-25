С Нового года доходы части жителей Литвы увеличатся: кого это коснется?

С Нового года доходы части жителей Литвы увеличатся. Больше всего доходы вырастут у тех, кто сталкивается с риском нищеты – одиноких пенсионеров, одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Доходы вырастут и у работников бюджетных учреждений – в среднем доходы домашних хозяйств вырастут на 86 евро "на руки". Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене признала, что это меньше инфляции, но значительно смягчит ее воздействие.

С Нового года жизнь улучшится – и не только для стариков. С января растет минимальная зарплата и другие базовые размеры, от которых зависят зарплаты и выплаты.

По словам министра, за два года доходы значительно выросли.

"Мы сравнивали разные домашние хозяйства и видим, что доходы растут на 28-40%", – сказала LNK Навицкене.

В среднем доходы увеличатся на 86 евро "на руки".

"Учитывали самые уязвимые группы, сталкивающиеся с риском – одинокие люди и инвалиды", – сказала представитель Соцмина Угне Ужгале.

Доходы одинокого пенсионера в среднем составят 610 евро "на руки" (на 100 евро больше, чем год назад). Кроме того, эти люди получают компенсации за отопление (платят за него не больше 10 евро). Если пенсионер не одинокий, его пенсия увеличится в среднем на 65 евро.

"Это достаточно солидная надбавка. Она зачастую выше повышения зарплат", – сказал LNK экономист SEB Тадас Повилаускас.

Кроме того, с 2023 года увеличивают необлагаемый налогами минимум - до 625 евро. Это актуально для людей с зарплатой ниже средней.

На 5 евро увеличивают базовый размер, от которого зависят зарплаты работников бюджетного сектора, включая учителей.

"Примерно на 140 евро. Надеемся – каждый год педагоги надеются на повышение зарплаты. Я думаю, мы того заслуживаем", – сказала LNK учитель начальных классов Гертруда Багдонене.

Навицкене признала, что доходы увеличатся меньше, чем выросла инфляция, поэтому только смягчат ее.

Эксперты отмечают, если бы помощь распределяли эффективнее, то доходы могли бы быть и больше.

"Например, компенсацию за электричество получают все, но это нечестно. Богатые чаще используют больше электричества, им больше компенсируют" сказал профессор ВУ Богуслав Гружевский.

"Рост доходов, что касается повышения минималки, влияет на инфляцию, Значит, если на 15% повысят минимум, вырастут цены на некоторые товары и услуги", – объяснил Повилаускас.

Навицкене сказала, что пока не планируется пересматривать доходы жителей в следующем году.

"Мы сейчас не можем сказать, какой будет ситуация в середине года. Вы видите – в 2022 г. потребовалось, мы пересмотрели", – сказала министр.

На повышение доходов жителей из бюджета выделено 1,6 млрд. евро. Почти 400 млн. евро получат работающие. Еще столько же – работники госсектора, а 600 млн. – пенсионеры.

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