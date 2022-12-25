В Литве могут отказаться от показа балета "Щелкунчик": говорят, что это решение надо было принять давно

Представители Украины просят бойкотировать русского композитора Петра Чайковского. Не показывать его произведения, пока не закончится война. В числе самых известных работ Чайковского: опера "Евгений Онегин", балеты "Щелкунчик" и "Спящая красавица". Литовской национальный театр оперы и балета с началом войны убрал эти произведения из репертуара.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко просит бойкотировать одного из самых известных композиторов хотя бы до окончания войны.

Это в принципе война цивилизаций. Это война между добром и злом, война между жизнью и смертью. И наше наследие и наша культура одна из главных целей Путина. Он сам говорит, что культура - его орудие, одно из немногих, которым он может донести "добро" русского мира", - сказал он.

Ткаченко сказал, что пока в европейских театрах звучит музыка Чайковского, россияне на оккупированных территориях ликвидируют белорусские библиотеки, уничтожают украинские музеи.

"Подобный шаг будет верным с учетом того, что эта война – "цивилизационная битва за культуру и историю", в которой Москва активно пытается разрушить украинскую память и культуру, проталкивая идею, что Россия и Украина образуют единый народ", - рассуждает министр.

"Многие представители культуры в Украине обращают внимание на то, что Россия энергично использует свое культурное наследие в качестве одного из инструментов в ходе этой войны. В частности, во время российской оккупации Херсона на городских улицах размещались билборды с портретом Пушкина и текстом, указывавшим на его связь с этим городом", — напомнил Ткаченко

"Пока россияне подчеркивают, что хотят уничтожить Украину как страну, уничтожить ее культуру, мы можем ответить на этот призыв и воздержаться от российских произведений", – сказал LNK министр культуры Симонас Кайрис.

В числе известных произведений Чайковского – опера "Евгений Онегин", балеты "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Спящая красавица".

Деятели культуры не сомневаются, что все эти произведения – неотъемлемая часть российской идентичности.

"Во время войны много людей и исследователи уже показали, как и так называемые русские гуманисты напрямую служили империи, имперскому духу. Думаю, это надо было сделать давно", – сказал председатель Литовской ассоциации деятелей искусства Йонас Стасялис.

"Щелкунчик" – один из 4 самых популярных балетов ЛНТОБ. В декабре его показывали 11 раз.

"Во время показа этих балетов зал был полон. Нет такой юридической практики, позволяющей заменить показы, что в таком случае сказать зрителям", – сказал гендиректор ЛНТОБ Сакалаускас.

Однако в следующем году музыку Чайковского зрители, вероятно, не услышат. В театре репетируют альтернативу "Щелкунчику" – "Заколдованные глаза". Это детский балет на музыку Вольфганга Амадея Моцарта.

"Мне кажется, на сегодняшний день, пока идет война, мы обсудим отказ от показа этих спектаклей", – сказал Сакалаускас.

На публичных мероприятиях Литовской академии музыки и театра произведения русских композиторов уже не звучат. Студентам не преподают и историю русской музыки, как отдельный предмет. Но Чайковского студенты будут проходить.

"Мы стараемся делать как можно меньше ограничений, мы рассказываем историю, объясняем контекст. Мы вуз, формируем критическое мышление. Поэтому все ориентировано на выбор преподавателя, на сознательный выбор студента", – сказала LNK ректор академии Юдита Жукене.

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