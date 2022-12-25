Евродайджест: главные решения Европарламента за год

Для главного выборного органа Евросоюза год начался с избрания нового руководителя — им стала мальтийка Роберта Метсола. Размеренный ход законотворческой работы прервался 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину. На протяжении последующих десяти месяцев депутаты не только работали над мерами поддержки Киева и разрабатывали способы противодействия Москве, но и продолжали принимать законы, меняющие жизнь во всех 27 странах, входящих в ЕС. Delfi рассказывает о главных законах, принятых в Европарламенте в 2022 году.

Помощь Украине



С первых дней войны Европарламент заявил о безоговорочной поддержке Украины — как символической, так и финансовой. Президент страны Владимир Зеленский уже 1 марта выступил по видеосвязи перед депутатами, месяц спустя спикер Роберта Метсола приехала с визитом в Киев. Европейский парламент поддержал многочисленные инициативы, направленные на предоставление защиты беженцам и передачу гуманитарной помощи Украине, а в конце года одобрил пакет поддержки на 2023 год в размере 18 млрд евро. В этом году Владимир Зеленский и народ Украины стали лауреатами премии Сахарова — главной награды Европарламента, присуждаемой за защиту прав человека и борьбу за свободу мысли.

Изоляция России



В то же время депутаты приняли ряд мер, направленных на международную изоляцию Кремля, развязавшего войну. За прошедшие десять месяцев при поддержке Европарламента были утверждены девять пакетов санкций против российских официальных лиц, пропагандистов, государственных учреждений и компаний, предприятий военно-промышленного комплекса, телеканалов, банков, политических партий и других организаций, вовлеченных в агрессию против Украины. В ноябре Европарламент подавляющим большинством голосов признал Россию государством — спонсором терроризма.



Наполнение газовых хранилищ



Начавшийся еще в прошлом году энергокризис и российское вторжение в Украину стимулировали работу над законами, способными защитить европейскую энергетику от резкого удорожания и дефицита топлива. Летом депутаты Европарламента обязали страны ЕС наполнить газовые хранилища хотя бы на 80% — этот показатель был достигнут, благодаря чему газа гарантированно хватит до конца отопительного периода.



С 2035 года — только электромобили



В июне евродепутаты проголосовали за постепенный отказ от использования легковых автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания. Согласно принятому законопроекту, к 2030 году на электромобили должно приходиться 55% от проданных в ЕС транспортных средств, а к 2035-му продавать машины с ДВС будет нельзя. Осенью инициативу утвердил и Совет ЕС. Параллельно европейские власти разрабатывают предложения по расширению сети заправочных станций для электромобилей и меры поддержки для автопроизводителей, чтобы переход на "зеленые" двигатели прошел для них легче.



В руководстве крупного бизнеса будет больше женщин



Благодаря решению Европарламента европейские компании, в которых работает более 250 человек, обяжут с 2026 года назначать представителей "недопредставленного" пола на руководящие должности: либо на 33% всех мест в совете директоров, либо на 40% позиций "неисполнительных" (non-executive) директоров (т.е. членов правления, не участвующих в оперативном управлении компанией). В прошлом году в ЕС женщины занимали около 30% позиций в правлениях крупнейших компаний, при этом статистика существенно отличается по странам: от 45,3% во Франции до 8,5% на Кипре (в Латвии — около 20%).



Единый стандарт зарядного устройства



Осенью Европарламент утвердил новые правила касательно зарядных устройств: все гаджеты, которые будут продаваться на европейском рынке, должны быть оснащены портом USB Type C. Для смартфонов, планшетов, электронных книг, клавиатур, компьютерных мышей, цифровых камер, наушников, портативных колонок и других девайсов правила начинают действовать с 2024 года, для ноутбуков — с 2026-го. Это решение не только упростит жизнь пользователей, но и поможет снизить количество отходов, негативно влияющих на экологию.



Общие для всех стран ЕС правила расчета минимальной зарплаты



В сентябре депутаты поддержали закон, который обязывает национальные правительства установить "адекватную" минимальную заработную плату — такую, чтобы работник мог "вести достойную жизнь с учетом стоимости жизни". Европарламент предложил входящим в ЕС государствам либо привязать ее к корзине товаров и услуг и вносить корректировки в соответствии с изменением цен, либо рассчитывать минимальную зарплату исходя из медианной и средней зарплаты до уплаты налогов. Во втором случае адекватной будет считаться сумма в размере 60% и 50% соответственно. Европейские власти, в свою очередь, будут проверять, следуют ли национальные правительства этому предписанию.



Новые правила для соцсетей и интернет-сервисов



В 2022 году Евродепутаты одобрили два ключевых законопроекта, регулирующие взаимодействие между интернет-пользователями и крупными компаниями, которые предоставляют онлайн-услуги.

Digital Markets Act (DMA) вводит в европейское законодательство понятие "привратника" (gatekeeper) — крупной онлайн-платформы, чья позиция позволяет оказывать серьезное влияние на рынок и тем самым мешать его развитию и здоровой конкуренции. К таковым относятся, в частности, компании, обеспечивающие работу поисковых систем, браузеров, магазинов приложений, мессенджеров, видеохостингов, облачных хранилищ и маркетплейсов. Обязательства, которые DMA накладывает на "привратников", гарантируют пользователям возможность легко удалить предустановленные приложения или изменить настройки по умолчанию, которые направляют их к продуктам и услугам "привратника", а также устанавливать сторонние приложения (в том числе магазины приложений) и отказываться от подписки на услуги "так же легко", как ранее они ее оформили.

Digital Services Act (DSA) защитит права европейцев в Интернете и снизит риски в онлайн-среде. Новые правила регулируют действие сервисов, предоставляющих "посреднические" услуги — это, в частности, провайдеры, регистраторы доменных имен, хостинги, поисковые системы, облака, маркетплейсы, магазины приложений и соцсети. Компании, которые хотят работать в ЕС, попадают под действие закона независимо от того, где они зарегистрированы. Наиболее существенные для рядовых пользователей изменения коснутся соцсетей. Например, DSA обязывает такие платформы в "ясной и краткой" форме излагать правила поведения на сайте, ограничивает возможность модераторов удалить тот или иной пост или комментарий, а пользователю, в свою очередь, гарантируется возможность оспорить такое решение в соответствии со специально разработанной процедурой. С другой стороны, крупные платформы обяжут маркировать распространяемую через них недостоверную информацию и ежегодно проводить оценку рисков, связанных с дезинформацией, продажей нелегальных товаров и публикацией незаконного контента.

Повышение прозрачности Европарламента на фоне коррупционного скандала



В декабре бельгийская полиция арестовала вице-председателя ЕП, греческого депутата Еву Кайли — ее обвиняют в лоббировании интересов Катара за денежное вознаграждение. Парламентарии уже отстранили политика от руководящей должности, заморозили контакты с представителями ближневосточной страны и предложили ряд мер, которые позволят исключить повторение подобной ситуации. В частности, авторы инициативы предлагают обязать депутатов отчитываться о своих дополнительных заработках, запретить им получать пожертвования из третьих стран и распространить часть правил о противодействии коррупции на бывших членов Европарламента.



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