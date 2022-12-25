За сутки мошенники выманили у жителей больше 121 000 евро

За сутки мошенники выманили у доверчивых жителей больше 121 403 евро.

В полицию поступило 5 сообщений о мошенничестве.

Больше всего денег выманили у женщины, которая хотела купить криптовалюту.

22 декабря в Таураге обманом выманили деньги у мужчины (1965 г.р.) Ущерб 1700 евро.

22 декабря между 17.15 и 18 ч. мужчине (1956 г.р.), проживающему в Вильнюсе, на ул. В.Друскё, поочередно звонили то "банковский служащий", то "полицейский" и обманом выманили у него подключения к банковскому счету, после чего сняли со счета 3000 евро.

23 декабря в Вильнюсскую полицию обратилась женщина (1960 г.р.), которая сообщила, что с 19 августа 2021 г. по 23 декабря 2022 г. в Вильнюсе, на ул. Керамику, незнакомые люди, через которых она инвестировала в криптовалюту, выманили у нее 59 013 евро.

23декабря, в 10 ч. в Каунасе, на ул. Балтиёс, мужчине (1959 г.р.) позвонил "следователь", выманил подключения к э-банкингу и присвоил 36 390 евро.

Полиция расследует случаи мошенничества.

23 декабря, в 11.16 ч. в клайпедскую полицию обратилась женщина (1951 г.р.), которая заявила, что 29 ноября, в Клайпеде, на ул. Биюну, ей позвонил человек, который представился работником банка, выманил коды подключения, после чего со счета пропали 20 300 евро. Ведется расследование.

23 декабря в полицию Плунгеского района обратилась женщина (1940 г.р.), которая сказала, что около 16.15 ч., ей позвонил "служащий банка" и сказал, что к ней приедет их работник, чтобы проверить деньги. Вскоре к ней домой пришел мужчина, которому женщина отдала 1000 евро. Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!