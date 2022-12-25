Глава конфедерации профсоюзов: результаты забастовки водителей VVT – это историческая победа работников

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов (ЛКП) Инга Ругинене, рассказывая о результатах завершившейся в минувший четверг забастовки водителей общественного транспорта (VVT), сказала, что это историческая победа профсоюзов. По ее словам, это единственная на самом деле успешная забастовка в Литве, и она может повлиять на защиту прав работников компаний в будущем. Однако, по ее мнению, в некоторых аспектах работники VVT не сумели защитить свои интересы.

"Эта забастовка, наверное, была исторической победой работников. Если взглянуть на историю забастовок в Литве, то у нас было несколько попыток бастовать, например, в случае с компанией Švyturis работникам запретили бастовать, а на Achemа забастовка как бы еще не завершилась. Сейчас же мы видим завершившийся процесс. Можно поздравить работников с результатом", – сказала Ругинене.

По ее словам, руководство VVT не будет платить бастовавшим часть зарплаты, то в определенном смысле поражение. Она заметила, что забастовка - результат некомпетентной работы руководства, поэтому оно должно отвечать и за оплату труда бастовавших.

"VVT однозначно должна была заплатить часть зарплаты бастовавшим водителям. В Трудовом кодексе предусмотрена такая возможность. Надо понимать, в чем разница между забастовкой и прогулами. В данном случае работники пошли на крайнюю меру защиты своих прав, это работодатель их вынудил. Весь этот процесс и непредоставление услуги были виной работодателя", – сказала глава ЛКП.

Ругинене надеется, что пример забастовки водителей VVT покажет литовским работникам, что они не должны терпеть плохие условия труда. Она сказала, что тот факт, что для проведения забастовки потребовались два года - это признак недостатка нынешнего ТК.

"Я очень надеюсь, что литовские работники перестанут мириться с плохими условиями труда. Эта забастовка дала несколько уроков. Во-первых, она показала несовершенство нового ТК, там все прописано так, что практически невозможно начать забастовку. Как в случае с Achemа, так и с VVT потребовались 2-3 года, пока забастовка стала возможной. Во-вторых, забастовка показала, что только благодаря тому, что работники устояли перед соблазнами и давлением, удалось получить хороший результат. Только благодаря единству работников, была достигнута победа", – заметила Ругинене.

Напомним, что забастовка водителей длилась с 5 до 22 декабря. В ней участвовали 35% работников.

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