В целом мы готовы к переподготовке": украинский пилот МИГ-29 "Джус" о возможности полетов на F16

Украине нужны западные самолеты для, чтобы эффективно отражать российские атаки. Они нужны как для оборонительных миссий, так и для контрнаступательных. Американский многоцелевой истребитель F-16 – это самый реалистичный вариант для Воздушных Сил Украины, говорит украинский пилот МиГ-29 с позывным “Джус”.

В рамках обмена с ВВС США некоторые украинские пилоты получили опыт полетов на F-15 и F-16. О вызовах, с которым сталкиваются ВСУ, о внедрении западных тактик и о боевом опыте “Джус” рассказал в интервью журналистке Delfi Анжеле Бубеляк.

- После небольшой паузы Россия возобновила атаки на Украину с использованием иранских беспилотников-камикадзе Shahed. Украинские ВВС стали более успешно сбивать эти беспилотники. Не могли бы вы объяснить основные трудности при перехвате этих дронов?

- Да, успешно, но все еще, как мы думаем, недостаточно, мы будем достаточно успешны, когда результативность достигнет 100%. К сожалению, сейчас она составляет около 70-80%, и поэтому мы пытаемся получить как можно больше средств противовоздушной обороны, чтобы делать эту работу настолько эффективно, насколько это необходимо. И что касается вызовов, то это очень сложная цель как для наземный ПВО, так и для истребителей, особенно, для истребителей. Таким образом, мы используем все доступные средства противовоздушной обороны, начиная от обычного пулемета, установленного на автомобиль, даже на гражданский пикап, и до серьезных систем ПВО и истребителей. И все это реально работает на то, чтобы перехватить как можно больше целей. Но, тем не менее, это очень сложно, потому что это очень маленькая и медленно летающая цель. И довольно сложно обнаружить ее и поразить, используя стандартное оружие ПВО и оружие “воздух-воздух” на борту наших самолетов.

- Запад наконец-то начал поставлять Украине зенитно-ракетные комплексы, но не истребители. Однако для эффективной защиты как от беспилотников, так и от крылатых ракет необходима многоуровневая система ПВО. Объясните роль истребителей в этом контексте.

- Да, на самом деле нам нужно все, как я упоминал ранее, от пулеметов до истребителей, современных истребителей. Роль истребителей в среде противовоздушной обороны и в воздушной войне имеет решающее значение, потому что любое истребительное подразделение очень мобильно. Вы можете задействовать истребитель везде, а не только ждать, когда цель появится в зоне вашей ответственности, я имею в виду зону поражения наземной ПВО. Таким образом вы можете задействовать истребители в приграничных районах и перехватить цель как можно быстрее. И, конечно, с большей дальностью поражения.

Сейчас, к сожалению, мы вынуждены перехватывать их по всей стране, - и в центральной части Украины, и в западной части. Конечно, это недостаточно эффективно. Мы хотим перехватить их на нашей границе или на линии фронта, в зависимости от места их запуска. Это касается и крылатых ракет, и дронов. Так что в плане обороны истребители - это очень мобильные и гибкие средства. Это, конечно же, увеличит вероятность перехвата угрозы любого типа в нашем воздушном пространстве. Потому что ни одна наземная система ПВО не может обеспечить на 100% успешность перехвата. Так что все работает вместе на максимальное увеличение этой вероятности.

- Словакия намерена передать Украине свои истребители МиГ-29. Однако спикер Военно-воздушных Сил Украины полковник Юрий Игнат заявил, что это не решит всех проблем ВВС. Остановимся на этом более детально. С какими проблемами сталкиваются украинские ВВС при эксплуатации устаревших советских истребителей?

- Если честно, это не решит проблему качества, проблему боевых возможностей, поскольку это решает только вопрос количества. Это почти те же истребители, которые есть у нас. Они слегка модернизированы при помощи некоторых современных российских систем, некоторых систем НАТО, но, как и прежде, основные возможности остаются такими же, какие у нас есть: те же ракеты, почти тот же радиолокатор и другие системы. Никаких новых возможностей нам это не даст. Просто их наличие поможет нам поддерживать большее количество самолетов в летном состоянии и обеспечивать обе функции. Я имею в виду, как функции противовоздушной обороны, функции перехвата, так и применение ракет HARM (AGM-88, - ред.) на линии фронта. Так что это хорошее решение. Оно полезно, но оно не решит главных проблем украинских ВВС на данный момент.

- Также мы знаем, что для этих самолетов не хватает запчастей. Не могли бы вы рассказать об этом более подробнее?

- Прежде всего, у нас есть несколько предприятий, отечественных авиаремонтных заводов, которые производят некоторые детали для этих типов самолетов. Конечно, не все, но довольно много, и, используя их, мы пытаемся поддерживать наши самолеты. И мы делаем это довольно успешно без помощи России в течение фактически восьми лет войны, а теперь еще и используя детали, поставляемые странами НАТО. Конечно же, это даже хорошо, потому что иногда эти детали от наших союзников могут быть лучше, чем, например, оригинальные системы. Так что, используя вместе запчасти и отечественного производства, и поставляемые западными странами, мы стараемся делать все возможное для поддержания работоспособности наших самолетов, а также для восстановления все большего количества самолетов с хранения.

- Россия использует в воздушном бою ракеты большой дальности R-37М. Российская пропаганда утверждает, что эта ракета, запускаемая с МиГ-31БМ или Су-35С, может пролететь 400 км, и таким образом они уничтожили много украинских самолетов. Насколько это правда? И как украинские пилоты справляются с этой угрозой?

- Это определенно не 400 километров, и они определенно не были успешны против наших истребителей на протяжении этих месяцев. Но все же эти ракеты очень и очень опасны для наших самолетов, для наших вертолетов, для всех наших воздушных средств. И, конечно, из-за этих ракет мы иногда вынуждены прекращать наши миссии. Я имею в виду, наступательные миссии наших бомбардировщиков (Су-24М, - ред.) и наших штурмовиков (Су-25, - ред.) и пытаться выполнить некоторые оборонительные маневры. Поэтому, используя опыт этой фактически полугодовой угрозы, мы создали различные тактики и техники, как уйти от этой ракеты. И именно поэтому она не так эффективна, не так успешна против наших истребителей. Но нам, как и прежде, нечем ответить. И в том случае, если вы не знаете об этом, о запуске этой ракеты, вы мертвы. Так что это очень и очень опасное оружие. Поэтому истребители, имею в виду современные западные истребители, - такой чрезвычайно важный приоритет для наших Военно-Воздушных Сил, чтобы держать оборону против этих истребителей, в частности, с R-37.

- Я как раз хотела спросить у вас о тактиках. Западные эксперты отмечают, что украинские пилоты намного успешнее своих российских противников, поскольку они эффективно комбинируют советскую и западную тактику и оборудование. Не могли бы вы рассказать нам, как работает этот подход и как вы внедряете новые идеи?

- Ну, к сожалению, у нас нет западного оборудования. Это прежде всего. Мы используем лишь некоторые тактики и техники, и только ракеты HARM (AGM-88, - ред.). Так что, говоря о западной технике, которая у нас есть, это только HARM AGM-88. Но для всего спектра других задач и миссий у нас нет ничего, имею в виду западных средств, поэтому мы ограничены. Мы ограничены в наших возможностях. И, конечно, во многих воздушных операциях мы успешны, благодаря тому что наши пилоты высокопрофессиональные, хорошо подготовленные для этого, но мы все же не можем это сравнивать с российскими пилотами и российскими операциями, поскольку у них намного выше боевые возможности из-за технических преимуществ. Так что это не совсем корректно говорить, что мы более успешны, чем россияне. Потому что тут работают много факторов. К сожалению, работают ракеты с большой дальностью, и разные другие виды оружия действуют достаточно хорошо, чтобы останавливать нашу пехоту. И, к сожалению, их ВВС также довольно успешно выполняют свои задачи, конечно же, с большими потерями, но все же они достаточно боеспособны. И это большой вызов для наших ВВС. Я имею в виду как наземную ПВО, так и истребительную авиацию. Мы делаем свою работу как можно лучше. Но все равно этого недостаточно.

- Поэтому Украине нужны западные истребители. Расскажите о преимуществах западных образцов по сравнению с советскими.

- Да, и все же мы говорим о двух основных видах миссий - оборонительных миссиях, я имею в виду перехват любых воздушных угроз, и о контрнаступательных возможностях. Так вот, что касается оборонительных миссий, конечно, западные самолеты оснащены гораздо более мощными радиолокаторами и гораздо более передовыми ракетами. Я имею в виду ракеты “воздух-воздух”. И, конечно, их истребители используют более передовые более совершенные системы передачи данных, которые предоставляют хорошую информационную осведомленность о ситуации в воздухе. И все эти возможности дают нам шанс быть гораздо более эффективными, защищая, прикрывая наши мирные регионы от этих беспилотников "Шахид" и крылатых ракет, и, может быть, даже бомбардировщиков, если русские попытаются еще раз прорвать нашу ПВО.

Таким образом, это увеличит нашу результативность, наши шансы на перехват и уничтожение целей. В то же время это даст нам возможность использовать дальнобойное высокоточное оружие класса “воздух-земля” против российских войск, а также намного более эффективно сопровождать наши ударные самолеты. И, в общем, все наши контрнаступательные операции будут намного эффективнее и намного, намного безопаснее. Так, сейчас наши штурмовики (Су-25 - ред.), наши бомбардировщики (Су-24М) вынуждены использовать только неуправляемое оружие. А это недостаточно точно, недостаточно эффективно и очень опасно. Поэтому нам нужно что-то более совершенное для такого рода операций. И, конечно, нам нужно обезопасить их от российских истребителей. Так что все эти боевые возможности должны быть намного лучше, если использовать западные истребители, западные системы на борту.

- Если мы говорим об американских истребителях F-16, которые эксплуатируются большинством стран НАТО, то каковы их преимущества и недостатки по сравнению с французским Rafale, шведским Gripen и многонациональным Typhoon?

- Любой современный западный реактивный истребитель - это лишь платформа для сенсоров и систем вооружений. Однако нужно понимать, что такого рода поставки - достаточно сложное дело. Поставить истребители другой стране - очень сложный процесс. Здесь играет роль много факторов. В нашем случае нам важно и качество, и количество. Именно поэтому F-16 - это самый реалистичный вариант. Во-первых, потому что это самый доступный тип машин на мировом рынке. И это нормально, использовать бывшие в употреблении самолеты из других стран, поскольку можно устанавливать на них новые, более современные системы, модернизировать их, и они будут все еще весьма боеспособны.

В целом нам нужны лишь сами воздушные платформы - и возможность их обслуживать и содержать. Таким образом, F-16 является одним из лучших вариантов в связи со своей доступностью и возможностью содержания, при этом боевые возможности у него весьма высоки. Его тактико-технические характеристики соответствуют параметрам большинства современных машин. Так что главную роль, на самом деле, играет то, какие именно системы установлены на самолете. Потому я не могу сказать, что какой-то из этих самолетов сам по себе лучше, чем другой, но, как наиболее реалистичный сценарий, считаю, приоритетным для нас является именно F-16. Но опять же, выбор конкретного типа самолета для поставок Украине остается за западными союзниками.

- F-16 — многоцелевой истребитель-бомбардировщик. Расскажите нашей аудитории, какие боеприпасы он может носить, какие цели поражать и какую роль мог бы отыграть в этой войне?

- Это один из самых многофункциональных истребителей в мире, и он выполняет две наши главные воздушные миссии. Он оснащен хорошим радиолокатором, конечно, в зависимости от определенной модификации, но это достаточно хорошие радары и вместе с ракетами “воздух-воздух” дают очень хорошие боевые возможности. Он оснащен одной из самых современных в мире ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. И это эффективные решения, проверенные в бою. Это именно то, что нам нужно для перехвата всех типов воздушных угроз, начиная от дронов Shahed и заканчивая российскими истребителями. И если мы говорим о контрнаступательных возможностях, то он может обеспечить подавление ПВО противника, он может обеспечить авиаудары, непосредственную поддержку и разведку.

Все, что вам нужно, просто как набор Lego, вы можете разместить все на борту. Вы можете разместить различные контейнеры целеуказания, вы можете разместить противорадиолокационные ракеты, ракеты “воздух-земля” большой дальности, управляемые бомбы, бомбы с GPS-наведением, бомбы с лазерным наведением, или даже противокорабельные ракеты Harpoon. Так что это отличная платформа для использования всех видов западного оружия на борту.

- Сколько времени, по вашему мнению, потребуется для интеграции F-16 в украинские ВВС? Я имею в виду как время обучения украинских пилотов, так и создание инфраструктуры и персонала для обслуживания этих истребителей внутри Украины.

- Довольно сложно сказать сколько, но, наши американские партнеры делают прогноз на этот счет. Это примерно от трех до шести месяцев, чтобы интегрировать их для первичной готовности, боевой готовности для наших основных функций, основных миссий. Но, конечно, нужно больше времени, чтобы обеспечить, например, локализованный учебный процесс и другие вещи. Так что для нашей основной задачи прямо здесь и сейчас, я думаю, это около трех месяцев.

- Некоторые украинские пилоты уже летали на американских истребителях во время обмена в США. Расскажите нам об этом опыте.

- Действительно, ещё с 90х годов наши украинские ВВС начали отправлять пилотов на разнообразную подготовку, иногда просто на штабные курсы, лидерскую подготовку, а иногда - на курсы полноценной базовой летной подготовки. Таким образом, у нас есть пилоты с опытом и умениями, полученными на этих курсах базовой подготовки американских ВВС.

Конечно же, сейчас такие навыки особо ценны, поскольку обладающие ими пилоты абсолютно готовы сесть в кабину F-16 и пилотировать его без особых проблем. Также у нас есть пилоты (включая меня) с опытом ознакомительных полетов на F-15 и F-16 в рамках мероприятий по сотрудничеству, на международных учениях. Например, у меня есть опыт полета на самолете F-15D 144-й истребительного крыла (144th Fighter Wing - ред.) Калифорнийской Военно-воздушной Национальной гвардии США (California Air National Guard Ed.- ред.) во Фресно. Это очень полезный опыт. После таких мероприятий мы получаем много практических навыков, таких как знание их стандартов радиообмена, тренировочных процедур, предполетной подготовки и так далее.

Так что нам будет гораздо проще пройти обучение на любой западной авиационной платформе, поскольку в целом она нам очень знакома. И после этих мероприятий мы, конечно же, рассказываем все эти нюансы нашим ребятам, поэтому весь наш персонал, все пилоты кое-что да знают о западных методах подготовки пилотов, планирования и проведения операций. Так что в целом мы готовы к переподготовке, и у нас для этого достаточно пилотов, владеющих английским. Я считаю, что все эти международные мероприятия очень полезны для нас, особенно сейчас - это очевидно.

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