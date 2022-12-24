"Спасибо вам за ваше понимание, за стойкость и солидарность!": спикер Сейма обратилась к жителям Литвы

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен поздравляет жителей страны с наступающим Новым годом и Рождеством. В своем обращении, в том числе и на русском языке, она акцентировала, что одним из главных испытаний уходящего года стало вторжение России в Украину.

Глава парламента Литвы назвала его безумием и поблагодарила тех, кто помогает "пострадавшим от этого безумия".

В поздравлении Чмилите-Нильсен также отметила, что "наступающий год, видимо, также будет полон вызовов", которые "вместе мы сможем преодолеть".

"Дорогие сограждане,

уходящий год преподнес нам много сложнейших испытаний. В первую очередь это связано со вторжением в Украину, которое привело к крупномасштабной войне на Европейском континенте. К ужасающими разрушениями, страданиями и человеческими жертвами.

Наш долг и как государства, и как граждан Литвы всячески помогать пострадавшим от этого безумия. Мы это делаем и будем делать впредь.

В этой связи хочу искренне поблагодарить всех тех, кто в это нелегкое время проявили человеческое сострадание и гражданскую позицию. Спасибо вам за ваше понимание, за стойкость и солидарность!

Мы делаем много. И обещаю — сделаем еще больше, чтобы негативные последствия этого безумия, как можно меньше отразились на благосостоянии всех жителей Литвы.

Наступающий год, видимо, также будет полон вызовов, однако я глубоко убеждена, что вместе мы сможем их преодолеть.

Поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством!

Доброго здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и счастья в Новом году!"

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