Экономист рассказал, на сколько в Литве может подешеветь жилье

С начала пандемии жилье почти во всех городах Литвы подорожало на 50%, отмечает экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис. Он сказал, что сейчас многим сложнее купить жилье и из-за повышения процентной ставки, но заметил, что цены на жилье должны снизиться, пишет LNK.

Мачюлис заметил, что жилье сейчас доступно далеко не всем, и тому есть две причины.

"Ситуация 2006-2007 гг. была намного хуже, но сейчас мы видим два обстоятельства, которые уменьшили возможности людей приобрести жилье. Первое – быстрый рост цен. С начала пандемии жилье почти во всех городах Литвы подорожало на 50%. Зарплаты так быстро точно не росли, поэтому части жителей недвижимость стала не по карману.

Другая причина - повышение процентной ставки ЕВБ. Многие жители забыли, что EURIBOR может быть не нулевым, а составлять 2-3%, а это увеличивает взносы по кредитам, поэтому людям сложнее взять кредит", – сказал экономист, отметив, что это привело к снижению спроса на жилье, а количество заключаемых сделок находится на уровне 2019 г.

По словам экономиста, пока цены на недвижимость достаточно стабильные, но, вероятно, они снизятся.

Мачюлис сказал, что ЕЦБ еще несколько раз поднимет процентную ставку.

"Это жуткое действие и игра, поскольку одна из причин инфляции в Европе - высокие цены на газ и электричество, их не снизишь с помощью высокой процентной ставки. ЕЦБ пытается пояснить жителям, что цены не будут расти в таком же темпе, зарплаты не будут расти, поэтому повышает процентную ставку", – продолжил экономист.

По его словам, процентная ставка не будет выше 3%, если она станет выше, то во всей Европе пройдет волна банкротств.

"Могут появиться серьезные вызовы и для платежеспособности некоторых стран, например, у Италии соотношение ВВП и долга огромное", – сказал Мачюлис.

Он считает, что все же такого падения, как в 2008 г., не будет.

"В 2008-2009 гг. кризис недвижимости был глубоким. Тогда жилье подешевело на 40%. Сейчас нет причин для такого снижения цен. <...> Сейчас жилье переоценено примерно на 1/10, на столько оно и подешевеет, во многих странах это произойдет из-за роста процентной ставки и пессимистических настроений жителей.

В Швеции жилье подешевело на 15%, такие и подобные тенденции не должны удивлять и в Литве, это хорошая новость для тех, кто хочет купить недвижимость", – сказал Мачюлис, заметив, что покупатель может смело просить скидку в 10%.

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